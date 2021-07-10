КНБ задержал уголовного "авторитета" с поддельными долларами

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - 27 июня в Алматы Комитетом национальной безопасности РК пресечен сбыт поддельной иностранной валюты пособником транснационального преступного сообщества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержан "авторитет" уголовно-преступной среды, у которого обнаружены и изъяты 400 тысяч поддельных долларов США, предназначенные для криминального оборота в Алматы", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 231 (Изготовление, перемещение, хранение с целью сбыта поддельных денежных средств и ценных бумаг) УК РК. В ведомстве уточнили, что санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества.

Преступник дал признательные показания.

Кроме того, фигуранту инкриминируется самоуправство по факту незаконного завладения автомашиной и земельным участком у предпринимателя из Актобе. По полученным данным, задержанный поддерживает контакты с так называемыми "ворами в законе" из Кыргызстана и России. Проверяется версия о причастности фигуранта к финансированию "воровского сообщества" и намерениях использовать преступные доходы для реализации иных криминальных схем", - добавили в комитете.

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