КНБ задержал в Алматы организатора международного наркоканала

Фото:пресс-служба КНБ РК

АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - Комитет национальной безопасности сообщил о ликвидации международного наркоканала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в рамках санкционированных органами прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена деятельность транснациональной наркоструктуры, организовавшей устойчивый канал контрабандных поставок опийных наркотиков из Афганистана в Казахстан.

В результате международной спецоперации 15 июня в Алматы при транспортировке 25 килограммов тяжелых наркотических средств с поличным задержан организатор канала наркотрафика, разыскиваемый ФСБ России за совершение аналогичного наркопреступления.

В целях уклонения от уголовной ответственности указанное лицо использовало поддельный паспорт гражданина Республики Таджикистан. Также задержан его пособник - гражданин Республики Казахстан.

Материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 286 и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к наркоакции, продолжаются.

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