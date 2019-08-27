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В Алматы конфликт между двумя группами посетителей кафе закончился намеренным наездом на трех человек

26.08.2019, 16:32 6157
Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Словесный конфликт между двумя группами посетителей кафе привел к драматическим последствиям в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент случился 26 августа, в 5 утра, на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алматы. Две компании коротали время в увеселительных заведениях, расположенных по соседству. Между ними возник словесный конфликт, пишет inAlmaty.kz
 

В результате скандала представители одной из сторон совершили наезд на авто на своих оппонентов и скрылись с места преступления. Их личности установлены, сейчас принимаются меры к задержанию", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

 
В полиции также отметили, что в результате данного инцидента пострадали три человека, с травмами рук, ног, ушибами головного мозга они были доставлены в медицинские учреждения города. 
 
Об этом случае стало известно из видео, распространенного в соцсетях. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293, части 2 статьи 345 и статье 347 УК РК. Расследуется он в управлении полиции Бостандыкского района по территориальности, а также в Следственном управлении ДП. 
 
В настоящее время принимается комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых и изъятие автомашины. 
 
По данным управления здравоохранения Алматы, двое из трех пострадавших были доставлены в Городскую клиническую больницу №7. Один из них получил острую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга легкой степени. Также ему диагностировали импрессионный вдавленный перелом правой теменной кости. Второму пациенту диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 
 

Третий пациент доставлен в Центральную городскую больницу с диагнозом: закрытый перелом лодыжек левой голени со смещением, а также закрытый перелом локтевого отростка справа со смещением и открытый оскольчатый перелом локтевого отростка слева", - добавили в управлении здравоохранения города. 

 
Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, в декабре 2017 года в Костанае на 9 лет осудили 32-летнего водителя "Газели", который трижды намеренно переехал девушку.
 

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