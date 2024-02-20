Кравшую пенсии и пособия у стариков экс-главу социального центра осудили в области Ұлытау

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Жезказган. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего директора центра оказания специальных социальных услуг области Ұлытау приговорили к 3,5 года ограничения свободы за систематические хищения.





Дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий у 29 недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовал областной департамент АФМ.





Кроме того, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения с января 2019 года по февраль 2023 года, издав приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения, она произвела им незаконные начисления на 12 млн тенге", - рассказали в АФМ.





В ходе досудебного расследования и в суде экс-руководитель социального учреждения признала вину и полностью возместила причиненный ущерб государству и престарелым лицам на сумму более 44 млн тенге.





Суд приговорил обвиняемую к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.