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Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области

26.10.2021, 17:10 72631
Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области
ТАРАЗ. 26 ОКТЯБРЯ - Транспортные полицейские раскрыли кражу крупной партии зерна на станции Шу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Задержана группа лиц по подозрению в совершении кражи 22 тонн зерна с грузового поезда. Всего полицейскими задержано четверо жителей Жамбылской области в возрасте от 27 до 32 лет. Ущерб составил 2,5 млн тенге. Установлено, что зерно подозреваемые вывезли на автомашине КамАЗ. Похищенное изъято", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража, совершенная в крупном размере; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство". 
 
Задержанные взяты под стражу. Проводится расследование.
 

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Конфликт во дворе закончился ножевыми ранениями в Павлодаре

27.10.2021, 10:30 4429
Конфликт во дворе закончился ножевыми ранениями в Павлодаре
Фото: из открытых источников
ПАВЛОДАР. 27 ОКТЯБРЯ - В одном из дворов Павлодара в ночь с субботы на воскресенье произошел конфликт, в результате которого двое мужчин оказались в больнице с ножевыми ранениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова граждане нарушали тишину и распивали спиртные напитки. Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. В результате произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим участникам конфликта нанесены ножевые ранения", - сообщили порталу Pavlodarnews.kz в пресс-службе департамента полиции.

 
Оба пострадавших доставлены в больницу. По факту случившегося проводится досудебное расследование.
 

В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды

27.10.2021, 08:58 9181
В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Руководитель компании "Mudaraban Capital" взят под стражу за организацию финансовой пирамиды, сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Гражданин Б., 1981 года рождения, 26 октября 2021 года задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", - сообщил Рустам Абдрахманов. 

 
Он напомнил, что 27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).
 

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Алматы. 

 
По его словам, в совершении данного преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.
 

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", - сообщил Рустам Абдрахманов.

 
Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.

 

Экс-главу управления здравоохранения СКО осудили за взятку

26.10.2021, 16:14 77248
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 ОКТЯБРЯ - Бывшему главе управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Кабдрахману Сактаганову вынесли приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновнику грозил штраф в размере 30-кратном сумме взятки - 6 млн тенге без конфискации имущества - и пожизненное лишение права занимать государственные должности, сообщили в пресс-службе Петропавловского горсуда. Однако по окончании судебного заседания Сактаганову штраф уменьшен до 5 млн 807 тысяч тенге, домашний арест заменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
 
Главу управления обвинили в получении взятки в размере 200 тыс. тенге за оказание финансовой поддержки молодым медикам. Согласно действующему решению маслихата, сотрудники "ЧНУ Денсаулык" не могут рассчитывать на эту меру поддержки. 
 
Суд также обвинил в даче взятки главврача одной из городских больниц - Айнагуль Карабаеву. Она выплатит штраф в 20-кратном размере суммы взятки - 4 млн тенге без конфискации, с пожизненным лишением права занимать должность в госорганах.

 

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