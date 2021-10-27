Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области

ТАРАЗ. 26 ОКТЯБРЯ - Транспортные полицейские раскрыли кражу крупной партии зерна на станции Шу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержана группа лиц по подозрению в совершении кражи 22 тонн зерна с грузового поезда. Всего полицейскими задержано четверо жителей Жамбылской области в возрасте от 27 до 32 лет. Ущерб составил 2,5 млн тенге. Установлено, что зерно подозреваемые вывезли на автомашине КамАЗ. Похищенное изъято", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража, совершенная в крупном размере; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство".
Задержанные взяты под стражу. Проводится расследование.