Кражу золота на 100 млн тенге раскрыли полицейские Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Тайник с похищенным из бутиков золотом на 100 млн тенге найден полицией Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По сообщению управления полиции Жетысуского района, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий произошла в ночь на 12 августа на одном из рынков города.
Злоумышленник проник в так называемый золотой ряд ночью. Он разбил прилавки восьми торговых точек и унес с собой украшения на общую сумму 100 миллионов тенге", - сообщили в полиции.
Личность подозреваемого установили сразу же. Его задержали в одной из гостиниц города Конаев", - сообщил начальник управления Дархан Мусанов.
Тайник, где злоумышленник спрятал похищенное имущество, полицейские нашли в пригороде на пустыре. Вещественные доказательства изъяты.
Задержанный арестован и водворен в ИВС.