Крупнейшую партию запрещённых предметов пытались провезти в колонию Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. 15 ИЮЛЯ - Крупнейшую партию запрещённых предметов, в том числе, шприцы и наркотики, пытались провезти в колонию Кызылорды в мешках со строительной смесью, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Меньше чем за неделю сотрудники УИС изъяли свыше 190 запрещенных к использованию предметов, сообщает пресс-служба ДУИС Кызылординской области.

Инцидент произошел 9 июля. В колонию прибыл груженный цементом автомобиль. Сотрудникам учреждения 44-летний водитель КамАЗа сообщил о доставке специального заказа - 196 мешков строительной смеси для предприятия, расположенного на территории колонии. При досмотре в 7 мешках сотрудники оперативного отдела обнаружили и изъяли более 190 запрещенных предметов. В их числе: 63 шприца, порядка 0,5 килограмма наркотических средств, 43 сотовых телефона, 14 пар наушников, 13 СИМ-карт, 35 зарядных устройств, 1 мини-камера, 10 пачек игральных карт, 12 бутылок с "насваем" и 3 литра спиртных напитков".

По словам администрации учреждения, более крупной поставки "запрещенок" в колонии не было со дня ее основания.

О сохранности товара заказчик позаботился. Мобильные устройства с прилагающимися аксессуарами, наркотическими средствами и шприцами были надежно упакованы и помещены в мешки с цементом, обнаружить их смогли только при вскрытии стройматериала".

По факту проводится досудебное расследование. Договор с ТОО будет расторгнут, а заключенные переведены на другие рабочие объекты. Предприятие действовало на территории режимного объекта с мая 2017 года, трудоустроено здесь было 8 осужденных лиц.

Инцидент с ТОО является первым в нашей практике, ранее предприятия не нарушали законных требований учреждений. Сейчас мы рассматриваем вопрос об ужесточении контроля и регулярной проверке деятельности предприятий", - отметил начальник ДУИС по Кызылординской области Шаймерден Ескенкелдиев.

Второй случай провоза запрещённых предметов зарегистрировали в следственном изоляторе города. 14 июля при досмотре продуктов питания в пачке из-под майонеза сотрудники учреждения ЗК-169/1 (СИЗО) обнаружили и изъяли мобильный телефон с СИМ-картой. В ходе разбирательств выяснилось, что тайный заказ предназначался осужденному за кражу мужчине. В итоге его лишили связи, а "курьера" привлекли к административной ответственности.

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