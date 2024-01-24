23.01.2024, 11:50 22566
Крупнейшую в Казахстане нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Фото: КНБ РК
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория по производству психотропных веществ, сообщает Комитет национальной безопасности РК.
Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков.
18 января 2024 года в г.Алматы в арендованном частном доме с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержан организатор нарколаборатории, гражданин Казахстана, 1997 года рождения. В ходе обыска изъято свыше 200 кг готовой продукции - наркотика "мефедрон" и 100 литров сырья. Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что данная лаборатория была крупнейшей в стране", - рассказали в КНБ.
Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. Наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.
Задержанный арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере". Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет.
Ранее в Алматинской области ликвидировали 3 нарколаборатории. Изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков.
Также КНБ задержал двух иностранцев за организацию нарколаборатории в Алматы.
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23.01.2024, 20:48 11101
В Кульсары убили школьника
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 19 января около 03.05 в Кульсары произошла групповая драка, сообщает ATYRAU ONLINE.
Все участники задержаны. Еще трое были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. 16-летний подросток скончался в реанимации", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
23- и 17-летние подозреваемые были арестованы. Начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
В мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Судебная экспертиза подтвердила тяжкие телесные повреждения.
Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля прошлого года в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Одной из причин разгула такой жестокости можно назвать попустительство правоохранительных органов.
22.01.2024, 11:02 40611
Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Дело направлено в суд
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Актау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно. В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении АФМ.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы.
20.01.2024, 10:28 95276
Три нарколаборатории ликвидировали в Алматинской области
Изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков
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Конаев. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники органов внутренних дел в Алматинской области ликвидировали сразу три подпольные нарколаборатории, сообщает Polisia.kz.
В ходе обысковых мероприятий изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков. За организацию нарколабораторий задержаны четыре человека, двое из которых граждане ближнего зарубежья.
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
В целом с начала года ликвидирована деятельность 4 нарколабораторий, выявлено более 400 наркоправонарушений, за совершение которых задержано порядка 160 человек, из них 10 иностранцев.
Ранее департамент Комитета национальной безопасности Алматы задержал двух иностранных граждан, организовавших нарколабораторию в частном доме.
20.01.2024, 09:17 99116
В Кентау помощник воспитателя и волонтер издевался над детьми в интернате
Фото: Depositphotos
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Кентау. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из учебных заведений Кентау помощник воспитателя и волонтер в одном лице применял физическое насилие по отношению к детям. Об этом сообщается на странице уполномоченного по правам человека в Казахстане в Facebook.
Мать одного из учащихся лицея-интерната обратилась к представителю уполномоченного по правам человека по Туркестанской области и заявила, что ее ребенок, а также другие ученики подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения. Представитель УПЧ организовал оперативный прием с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и управления образования Туркестанской области, по итогам которого в управление образования был направлен запрос", - говорится в сообщении.
В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились, при этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтера. Сотрудничество с ним прекращено.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Ранее сообщалось, что жительницу села Ташкенсаз Алматинской области подозревают в издевательствах над приемной дочерью.
Министр юстиции РК Азамат Ескараев сообщил, что в ведомстве готовы рассмотреть закон о запрете на телесные наказания в отношении детей.
19.01.2024, 19:42 111411
217 рогов сайги изъяли полицейские у жителей ЗКО
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что рога ему передал его знакомый из Бокейординского района. В свою очередь житель Бокейординского района рассказал, что он собирал рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации.
В рамках уголовного дела также был изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписки на тему реализации рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки.
По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Проводятся следственные действия.
Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
19.01.2024, 19:21 112171
Нелегальное онлайн-казино выявили в игорном заведении в Алматинской области
Фото: freepik.com
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Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной организации онлайн-казино под видом легального в игорном заведении "Макао" выявили сотрудники департамента АФМ по Алматинской области, сообщает пресс-служба АФМ.
В онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино "Макао".
В ночь с 16 на 17 января следственно-оперативная группа департамента провела обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, почти 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флеш-карты, носители, серверы, видеорегистратор.
Ведется следствие. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. Пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране.
19.01.2024, 13:45 117616
Подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в совершении коррупционных преступлений экстрадировали в Казахстан из Грузии сотрудники прокуратуры Казахстана, Агентства по противодействию коррупции при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола, сообщает Генеральная прокуратура РК.
Экс-сотрудника Комитета госдоходов подозревают в систематическом взяточничестве.
Будучи сотрудником органов государственных доходов РК, в период с января по август 2022 года он получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск", - рассказали в ведомстве.
В октябре 2023 года подозреваемого задержали на территории Грузии. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.
Напомним, с начала года в Казахстане задержаны 58 разыскиваемых преступников.
В частности, из Камеруна экстрадировали задолжавшего государству 720 млн тенге казахстанца.
Ранее из Германии экстрадированы участники ОПГ, которых подозревают в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов.
13 января в аэропорту Алматы задержали находившегося 10 лет в международном розыске "вора в законе" Самаркана Ахметова. Читать:
18.01.2024, 21:05 130991
В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили троих иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Первый - 38-летний гражданин Узбекистана был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана.
Второй подозреваемый - 30-летний гражданин Узбекистана задержан в ходе совместно проведенных мероприятий сотрудников УПЭ, управления криминальной полиции и Сарыагашского РОП. Мужчина был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.
Третий подозреваемый - 21-летний гражданин России задержан в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана.
В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.
Напомним, в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца с поддельными паспортами.
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