Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

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НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Органы внутренних дел провели специальное оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек", направленное на выявление нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе операции проверено 320 хозяйствующих субъектов, в том числе 38 промышленных предприятий, 68 медицинских организаций и 201 аптека. Зарегистрировано 25 преступлений в сфере легального оборота с нарушением правил обращения с наркотическими, психотропными веществами и незаконным оборотом ядовитых веществ. Изъято более 830 тонн прекурсоров, которые могут использоваться в производстве наркотиков и 3 килограмма ртути, сообщает Polisia.kz

Данная операция также направлена на выявление нарушений правил фармацевтической деятельности, в том числе безрецептурного отпуска лекарственных препаратов в аптеках, так как аптечная наркомания является "точкой входа" в наркоманию.

В целях профилактики аптечной наркомании выявлено 175 административных нарушений в сфере легального оборота наркотиков: 101 факт нарушения правил фармацевтической деятельности, 40 - норм технической укрепленности объектов с оборотом наркотиков, 16 - незаконной фармацевтической деятельности и 18 нарушений норм лицензирования.

К примеру, наркополицейскими Акмолинской области в Макинске задержан житель города, у которого по месту жительства изъято более 23 тысяч лекарственных препаратов, подлежащих рецептурному отпуску (трамадол - 23 190, тропикамид - 79, лирика - 56).

В настоящее время в сенате находится на обсуждении законопроект по внесению поправок в ряд законодательных актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, предусматривающих усиление ответственности за оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ (трамадол, оксид азота и другие аптечные препараты). В этой связи оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек" будет проводиться на ежеквартальной основе.