Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в микрорайоне Калкаман города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома. Дом был сдан в аренду 23-летнему гражданину О. в октябре прошлого года. Молодой человек с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков.
В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По его словам, в общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограммов различных веществ.
Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет коричневого "зелья" весит около 160 граммов, белого - 500. Это готовая продукция, и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование", - сказал Ерлан Алмагамбетов.