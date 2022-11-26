Крупную партию синтетики изъяли в Рудном

Фото: Polisia.kz
Рудный. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию синтетических наркотиков изъяли полицейские у наркосбытчицы в Рудном.
Во время ОПМ "Рефлекс" в городе Рудном полицейскими задержана 32-летняя женщина. В доме подозреваемой в ходе обыска изъято более 45 граммов синтетического наркотика, расфасованного по зип-пакетам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта", - сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Аят Картбаев.
Проводится досудебное расследование. Задержанная водворена в ИВС.
В департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 килограммов "синтетики".