Крупные поставщики поддельной продукции Microsoft задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - В Алматы задержаны крупные поставщики нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечен канал продаж нелицензионного программного обеспечения Microsoft, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании Microsoft. По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществили поставку нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн. тенге", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время следственным судом города Алматы в отношении трех лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия не разглашается.