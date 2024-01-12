11.01.2024, 17:17 25981
Экс-министру нацэкономики Бишимбаеву продлили арест
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву продлили арест, сообщает пресс-служба суда города Астаны.
9 января 2024 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бишимбаева К. до 9 марта 2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
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12.01.2024, 09:06 3896
Миллион долларов вымогали у предпринимателей в ЗКО
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Западно-Казахстанской области задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в вымогательстве миллиона долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, подозреваемого задержали при получении денег в салоне автомашины Toyota Mark ІІ. При обыске транспортного средства в кармане левого переднего пассажирского сиденья обнаружено 4 млн тенге. Кроме того, в борсетке подозреваемого обнаружено 50 тысяч тенге.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194, часть 4, УК РК (Вымогательство). Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Караганде преступная группа вымогала деньги у шахтеров.
12.01.2024, 08:11 5371
Дело о хищении 5 млрд тенге при строительстве метро в Алматы направлено в суд
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой в прошлом году было завершено расследование в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" по фактам хищения бюджетных средств, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.
Завершено расследование в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" и других лиц по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд тенге и выписки фиктивных счетов-фактур при строительстве Метрополитена города Алматы. Материалы уголовного дела направлены в суд", - проинформировали в ходе заседания коллегии ведомства.
Было отмечено, что за 2023 год по линии транспортной прокуратуры государству возвращены активы на сумму более 53 млрд тенге.
Напомним, летом 2022 года сообщалось о том, что департамент экономических расследований по Алматы ведет расследование двух уголовных дел в отношении АО "Алматыметрокурылыс" по статье 189, часть 4, пункт 2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).
11.01.2024, 20:22 21926
Вейпы на сумму свыше 35 млн тенге конфисковали в Костанайской области
Фото: Depositphotos
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Костанай. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Костанайской области пресек преступную деятельность иностранцев Рябчикова А.Б. и Лейкина Г.В. Они с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения, сообщает пресс-служба АФМ.
Иностранцы завозили курительные устройства под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость.
Незаконно везенную подакцизную продукцию продавали на территории области и в соседних областях Казахстана.
При завозе и сбыте крупной партии вейпов на сумму 35,2 млн тенге нарушителей задержали сотрудники Костанайского департамента.
Приговором суда Рябчиков А.Б. и Лейкин Г.В. признаны виновными и приговорены к наказанию в виде штрафа.
В начале января попытку ввоза из Кыргызстана вагона табачных изделий стоимостью более 808 млн тенге без сопроводительных документов пресекли сотрудники департамента АФМ по Жамбылской области.
11.01.2024, 19:50 22781
В Туркестанской области менеджер банка оформил на клиентов кредиты на 21 млн тенге
Сотрудника банка подозревают в обмане 47 человек
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Туркестан. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный оформил на них кредиты, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Как выяснилось, 31-летний мужчина, будучи сотрудником банка, оформлял кредиты на сумму от 70 тысяч до 1 миллиона тенге, используя документы клиентов банка.
Менеджера подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге. В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
10.01.2024, 18:20 52276
Эпизоды по делу экс-министра культуры Мухамедиулы на рассмотрении суда - Антикор
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Эпизоды по делу бывшего директора Национального музея и экс-министра культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы находятся на рассмотрении суда, заявил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
По эпизоду хищения бюджетных средств в отношении Арыстанбека Мухамедиулы в сумме 221 миллион тенге приговор уже состоялся. На данный момент есть еще дополнительные эпизоды по хищению бюджетных средств в особо крупном размере и незаконной приватизации школы высшего спортивного мастерства", - цитирует tengrinews.kz Армана Тлеукенова.
Также он добавил, что расследуется дело о рейдерском захвате гостиницы "Дипломат" и покушении на дачу взятки, сообщает kaztag.kz.
По всем фактам дела находятся на рассмотрении суда", - цитирует sputnik.kz официального представителя Агентства по противодействию коррупции.
Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Мухамедиулы А. приговорен к 8 годам лишения свободы. Директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы был арестован 28 мая 2022 года.
Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". Суд по делу экс-министра культуры начался 17 апреля.
Кроме Мухамедиулы, по делу проходили замдиректора ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и бухгалтер компании Айым Садвакасова, а также экс-заместитель директора Национального музея Алмаз Нуразхан.
6 июня прошлого года в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы.
10.01.2024, 16:34 56331
Дело о гибели студента в Щучинске направлено в суд
По делу о вымогательстве задержаны 6 человек
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Кокшетау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Резонансное уголовное дело о гибели 19-летнего студента в Щучинске направлено в суд, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
По факту гибели парня было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), оно направлено в суд. Еще одно дело возбуждено по факту вымогательства. По нему задержаны две группировки (6 человек), сообщил заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области Бахтияр Утекин.
За то, что допустили волокиту, ряд сотрудников был наказан в дисциплинарном порядке, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. МВД по данному факту проводило служебное расследование", - цитирует спикера портал 716.kz.
Напомним, в ночь на 6 октября на железнодорожных путях в Щучинске, на перегоне курорт Боровое - Джамантуз, было обнаружено тело студента четвертого курса Высшего технического колледжа. Досудебное расследование проводилось по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В соцсетях появилось обращение матери погибшего парня к президенту Казахстана и главе МВД, в котором она заявила, что ее сына убили члены преступной группы, занимавшиеся вымогательством.
Дополнительно возбуждены уголовные дела по статьям УК РК "Доведение до самоубийства", а также по заявлению родственников погибшего по статье 194, часть 2, УК РК о вымогательстве у него денежных средств.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента.
10.01.2024, 15:07 58401
Дело Кайрата Сатыбалдыулы по отмыванию доходов поступило в суд - Антикор
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы по факту отмывания доходов завершено и находится в суде, сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.
На преступно добытые средства и прибыль от противоправных действий Кайрат Сатыбалдыулы приобретал различные имущества, в том числе за рубежом, размещал деньги в банках Казахстана и за границей", - цитирует Тлеукенова "Sputnik Казахстан".
Спикер также отметил, что есть еще один эпизод по факту уклонения от налогов. По данному факту продолжается досудебное расследование.
Все активы, которые были у данного лица, арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма превышает 650 млрд тенге, которые возвращены государству", - приводит слова спикера Zakon.kz.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении.
10.01.2024, 10:17 64781
В Казахстане ликвидировали 15 особо опасных ОПГ
Фото: скриншот из видео
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности.
При обысках у членов этих группировок изъяты огнестрельное оружие, денежные средства, наркотические вещества и иные вещественные доказательства их противоправных деяний. Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, из которых осуждены 40. По остальным еще проводятся досудебные расследования", - проинформировали в КНБ.
По данным ведомства, мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в прошлом году ликвидировано 14 каналов незаконного оборота оружия.
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