Лидеров и членов трех преступных группировок задержали в Нур-Султане, Алматы, Актобе и Костанае

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о пресечении деятельности сразу трех преступных групп, передает Kazakhstan Today.

11 сентября КНБ РК совместно с МВД РК с привлечением спецподразделений "А" и "Беркут" проведено одномоментное пресечение деятельности особо опасных ОПГ "Алибовские", "Ибрагимова" и "Махмудова", занимавшихся вымогательством, рейдерством и торговлей оружия в столичном регионе", - сообщили в пресс-службе КНБ.

В рамках спецоперации в Нур-Султане, Алматы, Актобе и Костанае задержаны 15 лидеров и активных членов указанных группировок.

Один из задержанных находился в международном розыске в Российской Федерации за бандитизм и убийства. Изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат. Задержанные водворены в ИВС департамента полиции Нур-Султана, проводятся следственные мероприятия по закреплению имеющихся доказательств и выявлению иных эпизодов преступной деятельности", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что в условиях карантинных ограничений преступные сообщества не снижали своей криминальной активности, продолжая заниматься вымогательством и рейдерством у испытывающих экономические сложности предпринимателей.

Дерзость и жестокость преступлений по отъему чужого имущества зачастую сопровождалась применением огнестрельного оружия и физической силы. В этих условиях руководством страны задачи по ликвидации угроз для мирных граждан со стороны бандитствующих элементов, недопущения скатывания общества в "рэкетирские" 90-е годы ставятся в ранг приоритетных для компетентных органов. Системная работа спецслужб и полиции по выявлению и пресечению планов и намерений преступных группировок продолжается", - резюмировали в КНБ.

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