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Лжеполицейские ограбили десятки подростков в Алматы

20.11.2020 7021
Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Лжеполицейские грабили подростков в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
По данным управления полиции Турксибского района, орудовала "криминальная троица" преимущественно в роще Баума. Нередко и в дневное время суток. 
 

Они примечали для себя одиноко идущего молодого человека, подходили к нему, представлялись сотрудниками полиции, хотя ни форменного обмундирования, ни имитации служебного удостоверения злоумышленники не имели, затем отбирали у подростков сотовые телефоны и другие гаджеты. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. На данном этапе расследования установлена их причастность к десяткам аналогичным эпизодам только по нашему району. Полагаем, что фигуранты в поисках легкой наживы могли орудовать на других участках, поэтому обнародуем их лица, с целью опознания другими гражданами. Если вы стали жертвой этих людей, призываем незамедлительно связаться с нами по следующим телефонам: 298-54-08; 298-54-01 и 8-778-000-86-17", - прокомментировал порталу Polisia.kz начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.


 

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