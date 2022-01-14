Мародеров из Алматы задержали в Атырау

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Грабители, нападавшие на магазины в Алматы, добрались до Атырау. Там задержали трех пассажиров поезда, в багаже у которых обнаружили дорогой парфюм и декоративную косметику, информирует телеканал КТК.
Сообщается, что внимание полицейских привлекло большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что все это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики Mon Amie. Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Грабеж", - сказал начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау Мейрбек Утегали.
Напомним: спецоперация в Алматы продолжается, за минувшие сутки задержано 1925 участников незаконных акций, мародерства и других преступлений.