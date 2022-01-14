Спецоперация в Алматы: задержано 1925 участников незаконных акций и мародерства

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Зачищены следующие участки: жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов. Всего задержано 1925 участников незаконных акций, мародерства и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов", - сообщили в информцентре комендатуры города Алматы.
За минувшие сутки на пульт "102" всего поступило 961 сообщение. На Call-центр комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.
Напомним: в Комитете национальной безопасности сообщили о снижении уровня террористической угрозы в 14 регионах РК. В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция.
Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января, в последующем они переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Были повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены.
Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке. Был введен режим ЧП и комендантский час.