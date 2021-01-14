Машину обстреляли в Алматы: подозреваемый задержан

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - В Алматы задержали подозреваемого в стрельбе по автомобилю, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении полиции Алмалинского района Алматы, преступление произошло под утро на пересечении проспекта Райымбека и улицы Абылай хана.

26-летний М. из травматического пистолета выстрелил в машину 27-летнего И., скрылся с места преступления. Благо, никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, изучены данные системы видеомониторинга. Личности подозреваемых были установлены сразу же. В кратчайшее время один из них был задержан. Другой участник противоправных действий разыскивается. Его поимка - дело времени. На данном этапе расследования установлено, что стороны знакомы друг с другом, у них между собой сложились неприязненные отношения, что и послужило мотивом преступления. Комплекс оперативных и следственных мероприятий продолжается", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП, информирует портал Polisia.kz

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