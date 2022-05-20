Массовая драка в колонии ЗКО: наказаны 12 сотрудников

ТАРАЗ. 20 МАЯ - Водитель насмерть сбил 45-летнего мужчину на трассе Айша биби - Каратау в Жамбылской области и попытался скрыться, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации полиции, авария произошла 19 мая около 05.30 на 3-м километре автодороги районного значения Айша биби - Каратау. Неизвестный совершило наезд на 45- летнего мужчину и скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК.





Полицейскими был задержан 28-летний водитель автомашины Audi-80, информирует Polisia.kz

Задержанный дал признательные показания. Транспортное средство водворено на стоянку. Назначен ряд соответствующих экспертиз.



