Массовая драка в колонии ЗКО: наказаны 12 сотрудников

УРАЛЬСК. 19 МАЯ - По факту массовой драки среди заключенных в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2 назначили служебное расследование, по итогам которого к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Один человек отстранен от занимаемой должности, три человека предупреждены о неполном служебном несоответствии, четырем сотрудникам объявлен строгий выговор, трое получили выговор и один человек получил замечание", - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.
По данным издания "Мой город", в отношении участников драки полицейские ведут досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Уточняется, что они отбывают наказание за такие виды преступления, как кражи, грабежи и причинение вреда здоровью.
Напомним, 10 мая в результате массовой драки между заключенными в колонии Уральска около 10 человек получили травмы. По предварительным данным, заключенные во время драки использовали ножи и заточки, а сотрудникам учреждения пришлось вызывать подкрепление.