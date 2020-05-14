Мешок с человеческими останками в Костанайской области: задержан подозреваемый в убийстве

Костанай. 13 мая. Kazakhstan Today - Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе Костанайской области после обнаружения мешка с человеческими останками в брошенном доме, передает Kazakhstan Today.

Предположительно, это останки 31-летней жительницы поселка Белоглинка, которая пропала в 2014 году. По факту ее исчезновения тогда возбудили уголовное дело. Заявление об исчезновении подала ее сестра. Полицейские осматривали многие дома, но не факт, что именно этот дом тщательно обследовали. На данный момент подозреваемый задержан, он также житель поселка Белоглинка. По предварительным данным, в 2014 году он распивал вместе с пропавшей спиртные напитки. После того как женщина исчезла, он выехал в Россию, откуда вернулся в прошлом году", - сообщил на брифинге старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента полиции Костанайской области Артем Ткаченко.

В отношении 62-летнего подозреваемого возбуждено дело по статье УК РК "Убийство", признательные показания он пока не дал. По найденным останкам проводится ряд экспертиз.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства