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Мошенничество на 400 млн тенге: в Алматы ищут пострадавших

14.12.2020 16417
Мошенничество на 400 млн тенге: в Алматы ищут пострадавших
Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские задержали мошенника, обманувшего граждан на 400 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
ДП города Алматы проводит досудебное расследование в отношении 43-летнего уроженца Восточно-Казахстанской области. По данным следствия, мужчина занимался мошенничеством с 2014 года. 
 
Под предлогом оказания содействия в получении жилья по государственной программе "арендное жилье" в ЖК "Хан Тенгри" в Алматы, а также приобретения земельных участков и арестованных автомашин с электронных торгов, путем обмана и злоупотребления доверием он завладел денежными средствами в особо крупном размере, причинив материальный ущерб более 400 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
 

По данному факту начато досудебное расследование. Мужчина признан подозреваемым. Он водворен в ИВС. Специализированным межрайонным следственным судом города Алматы в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время следствие продолжается. Вместе с тем обращаемся к гражданам и призываем тех, кто пострадал вследствие неправомерных действий со стороны данного гражданина, обратиться по адресу: город Алматы, улица Масанчи, дом 55, к старшему следователю по ОВД ОРППОП СУ ДП И.Г. Литвиненко. Телефон: 261-84-90, 254-40-59 и 8-775-284-55-56", - прокомментировал начальник отдела следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

 

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