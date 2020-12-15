Мошенничество на 400 млн тенге: в Алматы ищут пострадавших

Они подозревались в получении взятки в сумме 1,8 млн тенге за подписание актов выполненных работ по договорам поставки стальной проволоки на сумму 57,4 млн тенге, которые были заключены между частным предпринимателем и РГУ "Главное управление расквартирования войск МО РК".