Мошенник из Уральска завладел крупными суммами денег, предлагая рекламу бизнеса и приобретение жилья

Уральск. 29 мая. Kazakhstan Today - Мошенник из Уральска завладел крупными суммами денег предпринимателей, предлагая рекламу бизнеса и приобретение жилья, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, житель Уральска из корыстных побуждений, предлагая рекламу бизнеса и приобретение жилья, завладел крупными суммами денег предпринимателей города Уральск.

"На удочку мошенника доверчивые предприниматели попались тем, что он обещал разрекламировать бизнес с привлечением известных вайнеров "YUFRAME" из Алматы", - проинформировали в ведомстве.

Абайским отделом полиции УП города Уральска расследуются уголовные дела по факту мошенничества.

Не исключено, что потерпевших может быть больше. Возможно, кто-то еще не обращался в полицию. В этой связи просим граждан, пострадавших от преступных деяний данного лица, обратиться в Абайский отдел полиции УП Уральска по телефонам 8 (7112) 98-43-03, 98-45-16 или 102", - сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции.





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