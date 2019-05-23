Жителя Костаная задержали за интернет-мошенничество в столице

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Полицейскими Нур-Султана установлен и задержан 25-летний житель Костаная, подозреваемый в интернет-мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Как выяснили полицейские, подозреваемый размещал на сайте www.kolesa.kz объявления о продаже автозапчастей.

Мужчина копировал фото автозапчастей с чужих объявлений. В ходе переговоров с потерпевшими, он, обещая доставить товар по адресу, просил перечислить 100%-ную предоплату на банковскую карту. При этом у мужчины была банковская карта, принадлежавшая другому лицу. После того как потерпевший произвел оплату, подозреваемый удалил объявление и выключил мобильный телефон", - рассказали в пресс-службе департамента полиции столицы.

В настоящее время задержанный дал признательные показания, проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество".

Возможно, число потерпевших может быть и больше по аналогичным фактам. В этой связи просим пострадавших обратиться в департамент полиции по телефонам: 8 (7172) 71-62-91,71-63-35, 102", - сказано в сообщении пресс-службы.





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