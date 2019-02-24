Жительниц Павлодара и Рудного подозревают в интернет-мошенничестве в отношении североказахстанцев

Петропавловск. 23 февраля. Kazakhstan Today - Двух женщин подозревают в интернет-мошенничестве в Северо-Казахстанской области. Они собирали предоплату за аренду квартир, после чего прекращали контакты с "клиентами", передает Kazakhstan Today.

По подозрению в интернет-мошенничестве установлены 28-летняя жительница Павлодара, а также 32-летняя жительница Рудного. Первая подозревается в двух, вторая - в шести фактах интернет-мошенничества в отношении петропавловцев. Схема была проста: люди перечисляли предоплату за аренду квартир и теряли связь с "собственниками". Суммы ущерба, в зависимости от предполагаемого срока аренды, варьировались от 6 до 80 тыс. тенге", - сообщила пресс-служба Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет, отметили в ведомстве.

Распространён и другой вид мошенничества. Люди, желающие купить квартиру или автомобиль, получают "выгодное предложение" от "собственника", который говорит, что находится за границей и готов на сделку, если получит подтверждение платежеспособности покупателя. Предоплаты он не требует, просит лишь перечислить деньги любому доверенному лицу, например, родственнику, и подтвердить факт перевода фотографией квитанции об оплате.

Между тем такие квитанции никому показывать нельзя: они содержат сведения, открывающие доступ к счетам, и злоумышленник, используя их, может перечислить на себя все имеющиеся средства. Такую же угрозу для счетов представляют коды подтверждения, получаемые посредством СМС-сообщений, CVV2/CVC2-коды, расположенные на обратной стороне банкоматной карты. Следует помнить об этом, совершая сделки через Интернет", - подчеркнул начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции региона полковник полиции Пётр Климов.

Нередко встречается и такой способ обмана: злоумышленник, внимательно просматривая соцсети, выбирает себе в жертвы человека, который активно общается по Интернету, и создаёт точную копию страницы его знакомого или родственника. С этой страницы мошенник отправляет сообщение с просьбой о финансовой помощи, обычно якобы для погашения кредита. Многие люди, преимущественно молодые, доверяют интернет-переписке и перечисляют деньги, не попытавшись связаться со знакомыми по телефону, чтобы выяснить все обстоятельства.

По данным полиции, в целом за два дня операции Hi-Tech раскрыты 10 киберпреступлений, восемь мошенничеств, один факт незаконной торговли средствами видеофиксации и один взлом личных данных. Основным направлением работы был избран мониторинг сайтов объявлений kolesa.kz, olx.kz, krisha.kz, а также соцсети Instagram.

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