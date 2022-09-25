Мошенники обманули алматинку на пять тысяч долларов

Фото: Polisia.kz
Как сообщает Polisia.kz, двое мужчин обманом сняли со счета алматинки 5 тысяч долларов.
Позвонивший на мобильный телефон женщины мужчина представился сотрудником банка и стал интересоваться, не давала ли она заявку на перевод денежных средств с депозитного счета на лицевой. При этом собеседник заверил, что поставит специальную защиту от кибератак, если она сообщит ему код. Не подозревая подвоха, женщина выполнила требования злоумышленников и только спустя несколько дней поняла, что стала жертвой мошенников. В банке ей сообщили, что денежные средства в сумме более 5 тысяч долларов были сняты", - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.
В случае опознания людей на фото полицейские просят позвонить по телефонам: 272-32-76; 254-48-02; 254-48-76; 8-702-976-7099.
В полиции напомнили, что мошенники, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, звонят гражданам и обманным путем завладевают их сбережениями.