Мошенники "предлагают" алматинцам бесплатный проезд на год

Фото: polisia.kz

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Павлодар. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесли приговор убийцам семилетней Миланы Давыдовой, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.





Судом установлено, что девочка днем застала свою мать и ее знакомого за интимной близостью и сообщила, что расскажет об этом своему отцу. Узнав об этом, взрослые, будучи в алкогольном опьянении, решили убить ребенка. Мать несколько раз сильно ударила дочь по голове, а после того как та упала на пол, стала бить ее ремнем до потери сознания. Далее мужчина задушил девочку ремнем на глазах у ее малолетнего брата.





Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.





Мужчина ранее судим, страдает зависимостью от психоактивных веществ, преступление совершил в алкогольном опьянении. С учетом этого и обстоятельств совершения особо тяжкого преступления мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.





В связи с тем, что пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, суд приговорил мать девочки к 20 годам лишения свободы. Также она лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Приговор в законную силу не вступил.



