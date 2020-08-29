Мошенники в Алматы выписали счета на 19,5 млрд тенге

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Прокуратура Алматы завела восемь уголовных дел по выпискам фиктивных счетов-фактур, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура города в рамках совместной работы с департаментом экономических расследований и судом Алматы ведет постоянную работу по формированию эффективной судебно-следственной практики по делам о выписках фиктивных счетов-фактур (статья 216 Уголовного кодекса), рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате в суды города было направлено восемь уголовных дел, по которым выписаны счета-фактуры на 19,5 млрд тенге. Таким образом мошенники помогли контрагентам уклониться от налогов на сумму свыше 5,4 млрд тенге.

В отношении пятерых виновных были вынесены обвинительные приговоры. Еще по 16 лицам проводятся судебные разбирательства: шестеро из них создали устойчивую организованную преступную группу, существовавшую на протяжении двух лет.

К примеру, житель города Алматы через свои аффилированные компании оказал услуги по выписке фиктивных счетов-фактур различным коммерческим организациям на 6,5 млрд тенге.

В рамках исполнения решения Координационного совета все государственные органы города ориентированы на продолжение активной борьбы с теневой экономикой и выявлению организованных их форм.

В городской прокуратуре предостерегают граждан, которым третьи лица предлагают в целях получения денежного вознаграждения либо разовой прибыли зарегистрировать либо перерегистрировать на свое имя организации вне зависимости от формы собственности. Добросовестным предпринимателям напомнили об уголовной ответственности за выписку фиктивных счетов-фактур.

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