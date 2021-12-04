Мошенница обманула жителей Тараза на 50 млн тенге

Как сообщает Polisia.kz, в управление полиции города Тараза обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что в июне 2021 года некая женщина, представившись сотрудником акимата, обещала помочь приобрести квартиру и завладела его деньгами в сумме 1,8 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 46-летняя местная жительница, находящаяся под стражей в СИЗО областного центра за 11 аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 млн тенге. Задержанная дала признательные показания.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Жезказгане на 5,5 млн тенге оформила кредит на женщину ее коллега.