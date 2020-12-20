Мошенницы обманули казахстанцев на 157 млн тенге

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане мошенницы создали финансовую пирамиду и получили более 157 млн тенге прибыли, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Нур-Султана напомнили казахстанцам об опасности финансовых пирамид. Зачастую их организаторами являются граждане иностранных государств, а организация и развитие различных схем осуществляются через социальные сети. Используется символика известных компаний - Forex, Advacash, Тeletrade и др. Ничего общего с этими компаниями у пирамид нет.

В апреле в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45 и 65 лет, которые под предлогом преумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют.

Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили около 70 человек. Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства