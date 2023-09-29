Мухамедиулы выдвинули обвинения в рейдерстве и злоупотреблении полномочиями

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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший директор Национального музея и экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы вновь предстал перед судом. На этот раз ему предъявлены обвинения в редейрском захвате.





В межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по обвинению Арыстанбека Мухамедиулы в рейдерском захвате отеля "Дипломат", сообщает портал zakon.kz





По версии следствия, Арыстанбек Мухамедиулы якобы в 2020 году договорился с К., что одолжит ему 2,5 млрд тенге под залог одного из зданий отеля "Дипломат" в Астане и в дальнейшем будет получать пассивный доход от работы отеля. Для этого он просил оформить на свою родственницу 71% в ТОО, которому принадлежал отель.





После того как сделка состоялась, чиновник начал регулярно наведываться в отель, где его представляли персоналу как одного из совладельцев. В дальнейшем, по версии обвинения, Мухамедиулы потребовал от К. отдать оставшиеся 29 процентов, на что получил отказ. Тогда чиновник отдал приказ сотрудникам "Дипломата" не запускать директора ТОО в отель. Затем был подделан протокол общего собрания участников товарищества, на котором директор товарищества был заменен на аффилированное с Мухамедиулы лицо, информирует Tengrinews.kz





Таким образом, Мухамедиулы совершил уголовные правонарушения, предусмотренные статьями УК РК "Организация преступления" и "Злоупотребление полномочиями".





Также экс-министра обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями УК РК "Покушение на совершение преступления" и "Рейдерство".





Отмечается, что подсудимый полностью не согласен с обвинением и не признает своей вины.





Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Мухамедиулы А. приговорен к 8 годам лишения свободы.





Директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы был арестован 28 мая 2022 года. Расследование проводилось по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". Суд по делу экс-министра культуры начался 17 апреля. Кроме Мухамедиулы, по делу проходили замдиректора ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и бухгалтер компании Айым Садвакасова, а также экс-заместитель директора Национального музея Алмаз Нуразхан.





6 июня этого года в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы.