Тараз. 19 ноября. Kazakhstan Today - Мужчина с ножом ворвался в кафе Тараза, требуя встречи с его владельцем, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции Жамбылской области, сегодня в 17.10 на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ворвался в здание одного из кафе Тараза и, угрожая ножом, требует встречи с владельцем данного заведения.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции, обезвредили и задержали злоумышленника. В настоящее время задержанный водворен в ИВС Тараза, выясняются мотивы его поступка", - написал в Facebook начальник областного ДП Арман Оразалиев.

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