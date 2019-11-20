Система Orphus

Мужчина с ножом ворвался в кафе Тараза

19.11.2019, 19:28 8722
Мужчина с ножом ворвался в кафе Тараза
Тараз. 19 ноября. Kazakhstan Today - Мужчина с ножом ворвался в кафе Тараза, требуя встречи с его владельцем, передает Kazakhstan Today.
 
По информации департамента полиции Жамбылской области, сегодня в 17.10 на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ворвался в здание одного из кафе Тараза и, угрожая ножом, требует встречи с владельцем данного заведения. 
 

На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции, обезвредили и задержали злоумышленника. В настоящее время задержанный водворен в ИВС Тараза, выясняются мотивы его поступка", - написал в Facebook начальник областного ДП Арман Оразалиев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая