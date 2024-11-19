18.11.2024, 10:34 32616
МВД: 14 лжеполицейских задержали с начала года в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью задержано 14 злоумышленников, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались "крышеванием", мошенничеством и вымогательством денег у граждан, сообщает Polisia.kz.
В ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получали ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге.
В Актобе двое молодых людей представились полицейскими и с применением насилия похитили 300 тысяч тенге у двоих жителей города.
В Конаеве сотрудники УБОП задержали двоих жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тысяч тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации. Изъяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование. Подозреваемые арестованы.
Задержания лжеполицейских-мошенников - это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений. В этой связи МВД настоятельно рекомендует при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию. Профилактическая работа в этом направлении продолжается", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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19.11.2024, 09:47 2126
В Казахстан из Турции доставили подозреваемого в участии в международной террористической организации
С санкции суда он взят под стражу
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Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РК из Антальи в Алматы доставил казахстанца, подозреваемого в участии в международной террористической организации.
Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции. Установлено, что он принял решение о добровольном возвращении в Казахстан и готов понести предусмотренную законодательством уголовную ответственность", - проинформировали в КНБ.
В отношении фигуранта КНБ проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса. С санкции суда он взят под стражу. Иная информация разглашению не подлежит.
18.11.2024, 19:08 19226
В Астане мужчину похитили и силой заставили перевести деньги с карты
Астанчанина избивали и пытали электрошокером
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении двух граждан, обвиняемых в похищении человека и открытом хищении имущества с применением насилия, сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что К. совместно с другими лицами, подойдя к потерпевшему, представился сотрудником полиции и сообщил, что он подозревается в совершении преступления. Затем находившийся с ним С. несколько раз ударил потерпевшего в грудь и по ногам. Неизвестный прыснул перцовым баллончиком в лицо потерпевшего, после чего его посадили в машину.
В салоне автомобиля С. нанес потерпевшему удар электрошокером, отобрал телефон и потребовал пароль от банковского приложения. Получив доступ, С. перевел 149 тыс. тенге знакомому К., который затем перевел деньги матери К.
Приговором суда подсудимые С. и К. признаны виновными по совокупности преступлений и окончательно осуждены:
С. - к 7 годам;
К. - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действия рецидива преступлений.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в конце октября в Атырау задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки.
18.11.2024, 17:46 22091
В Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге задержали членов киберпреступной группы
Фото: vietnews.ru
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Уральск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге у кызылординца задержали членов киберпреступной группы, сообщает прокуратура Кызылординской области.
В августе-сентябре текущего года в рамках проекта IT TERGEU в Уральске были задержаны члены киберпреступной группы по подозрению в хищении 45 млн тенге путем интернет-мошенничества у жителей Кызылорды", - проинформировали в пресс-службе.
Также в рамках IT TERGEU, используя возможности искусственного интеллекта, удалось проверить 689 номеров мобильных телефонов по 496 уголовным делам.
По результатам проверок выявлено 134 факта преступления, нанесших ущерб на сумму более 200 млн тенге, задержано 62 преступника. Помимо этого, за сутки найден 51 человек, числившийся пропавшим без вести. Из зарегистрированных 772 преступлений по факту мошенничества 375 были направлены в суд. В настоящее время на стадии расследования взыскано в общей сложности 439 млн тенге ущерба, причиненного путем мошенничества", - добавили в прокуратуре.
Напомним, ранее при МВД был создан департамент по борьбе с киберпреступностью.
18.11.2024, 17:05 22846
Ущерб более 2,5 млн тенге: браконьеров задержали в области Абай
Фото: depositphotos
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Семей. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай сотрудники полиции задержали браконьеров на реке Иртыш, сообщает Polisia.kz.
Ущерб от их действий составил более 2,5 млн тенге. Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов", - проинформировали в полиции.
Уточняется, что в ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 килограммов рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.
Организатор также ответит перед законом за хранение оружия без разрешения", - добавили в полиции.
Ранее крупнейший случай браконьерства был выявлен в нацпарке "Бурабай".
18.11.2024, 15:48 24696
Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержали руководителя подразделения финпирамиды Sax Invest, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В настоящее время АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке", - говорится в сообщении ведомства.
При этом Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
В деятельности компании АФМ усмотрело характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
С 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили в нее более 1 млрд тенге.
Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании.
Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
По данным АФМ, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы 8 крупных финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
Там также напомнили, что в АФМ запущен telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.
Ранее в Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет лишения свободы.
Также в Петропавловске осудили членов финпирамиды, жертвами которой стали 110 человек.
18.11.2024, 13:48 28561
Экс-полицейский подозревается в убийстве мужчины в ЗКО
Подозреваемый был уволен из органов по отрицательным мотивам
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Уральск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области задержан бывший полицейский по подозрению в убийстве мужчины.
По информации издания "Мой город", убийство произошло в ночь на 17 ноября в Таскалинском районе. Между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. От тяжких телесных повреждений один из них скончался в больнице.
Подозреваемым оказался бывший полицейский, уволенный из органов по отрицательным мотивам.
Он задержан и помещен под стражу. Возбуждено расследование по статье УК РК "Убийство".
Напомним, в Акмолинской области полицейский дважды требовал взятку за прекращение уголовного дела. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы
18.11.2024, 09:27 34676
Подозреваемый в особо крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован из России
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из России для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РК.
Подозреваемый в период с 2019 по 2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
В июле текущего года он задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Петропавловска. За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
16.11.2024, 16:35 71401
Отчим подозревается в надругательстве над 15-летней падчерицей в Павлодарской области
Подозреваемый водворен в ИВС
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Павлодар. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Павлодарской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
Информация об изнасиловании девятиклассницы отчимом в Павлодарской области появилась в Telegram-канале Kerek.pv.
В областном департаменте полиции проинформировали, что по факту изнасилования заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор.
По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакеневой, на странное поведение девочки обратила внимание классный руководитель, что и помогло выявить факт преступления. Сейчас школьница находится под присмотром медиков, с ней работают психологи.
Напомним, в Талгарском районе изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Задержаны четверо подозреваемых.
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