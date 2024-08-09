На 20 лет посадили казахстанку, задушившую своих дочерей

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Караганда. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 7 августа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Г. по факту убийства двух малолетних детей, сообщает пресс-служба - В среду, 7 августа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Г. по факту убийства двух малолетних детей, сообщает пресс-служба суда





В январе 2023 года Г. познакомилась с Д., после чего с сентября 2023 года они жили вместе в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Г. воспитывала троих дочерей - К., 2019, М., 2021 и С., 2023 годов рождения. Совместных детей у них не было.





Утром 4 апреля 2024 года Д. уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами дверь квартиры, что ранее было оговорено с Г. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, Г. испытала стресс, обусловленный нехваткой денег. В доме не было продуктов, средств по уходу за детьми. Женщина решила убить двух дочерей. В этот же день Г., находясь в детской комнате, сказала К. и М. лечь на кровать после чего задушила их, накрыв одеялом.





Приговором суда Г. признана виновной в убийстве малолетних детей и ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.





Приговор не вступил в законную силу.





В июле специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил 38-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка.



