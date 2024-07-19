Жителя Абайской области приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка
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Семей. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил 38-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, истязании и убийстве малолетнего", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что житель области, находясь дома в алкогольном опьянении без одежды при малолетних детях, совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней дочери.
Мужчина подверг физическим и моральным истязаниям 4-летнего ребенка, оставленного супруге мужчины в качестве няни матерью, уехавшей на заработки. Все 4 месяца пребывания ребенка в доме у мужчины было к нему неприязненное отношение. И однажды с целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. Ожидая его смерти, мужчина никакой помощи ему не оказал. А после, положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета", - сообщили в суде.
Отмечается, что супруга обвиняемого на протяжении всего времени пребывания мальчика у нее дома не предприняла должных мер по его защите и обеспечению безопасности.
Супруга признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и приговорена к 2,5 года лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года", - добавили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу закон о семейно-бытовом насилии, который ужесточает ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей. Он призван укрепить институт семьи и обеспечить безопасность несовершеннолетних.
Также в Министерстве просвещения Казахстана разработали программу помощи детям, пострадавшим от насилия, которая в ближайшее время начнет действовать в регионах страны.