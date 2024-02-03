02.02.2024, 19:36 11146
На 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург иностранца
Правонарушитель полностью признал свою вину
Фото: depositphotos.com
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург 36-летнего иностранца, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В конце января текущего года решением межрайонного суда по уголовным делам Астаны данный гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 МРП (2 587 700 тенге) ", - сообщил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.
Подчеркивается, что по вышеуказанному факту проведено досудебное расследование.
В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане увеличилось количество лжетеррористов.
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02.02.2024, 13:36 24941
Планировавшего воевать на стороне террористов в Сирии казахстанца задержал КНБ
Ему вменяют обвинение за пропаганду и призывы к совершению актов терроризма
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Шымкент. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан житель Туркестанской области, который планировал перебраться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
1 февраля 2024 года по подозрению в пропаганде терроризма в Шымкенте задержан житель Туркестанской области.
По материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок",- сказано в сообщении ведомства.
В отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", проводятся следственные действия.
Напомним, 20 и 24 января 2024 года КНБ РК при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области проведены спецоперации по пресечению деятельности религиозных радикалов.
02.02.2024, 10:00 32066
Обманувшего более 230 человек мошенника задержали в Кызылорде
Сумма ущерба составила 2,9 млрд тенге
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Кызылорда. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Установлено, что он в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. Всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
В ходе расследования Каржауов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор города Кызылорды.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, в этом году в Казахстане запустят систему выявления подозрительных денежных операций. По данным МВД, в 2023 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге.
01.02.2024, 19:19 56211
В Караганде задержали подозреваемого в избиении водителя скорой
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Караганда. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 февраля, при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Нурболат Дакебаев, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой 27 января в Караганде, сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.
В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск.
В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.
За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
В Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой помощи.
01.02.2024, 14:36 65976
Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании
Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, экстрадированный подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы с сообщниками из других стран с целью незаконного обогащения создали компанию Questra Holding.
На территории разных государств в интернет-сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещалась информация о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании", - пояснили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.
По данному факту начато досудебное расследование, и подозреваемые были объявлены в международный розыск.
В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК был задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - рассказали в пресс-службе.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года", - добавили в ведомстве.
01.02.2024, 12:20 69626
В полиции Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях
В департаменте уточнили, что выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях, сообщает пресс-служба ДП.
Информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности. Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - добавили в департаменте.
Ранее в Алматы был обнаружен схрон с арсеналом оружия, похищенного во время январских событий.
01.02.2024, 11:59 70866
Бухгалтеров отдела образования Туркестанской области подозревают в многомиллионных хищениях
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 530 млн тенге, сообщает прокуратура региона.
Начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров ГУ "Отдел образования Жетысайского района". В ходе следствия установлено, что бухгалтеры данного учреждения в период с 2021 по 2023 годы по предварительному сговору группой лиц путем изменения анкетных данных сотрудников школы занимались хищением государственных денег в особо крупном размере, выделяемых на заработную плату", - рассказали в прокуратуре.
Сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге.
Трое подозреваемых с санкции суда арестованы на два месяца.
Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области расследуют хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге.
В ноябре прошлого года замглавы отдела образования Мангистауской области был задержан за коррупцию.
Ранее в Талдыкоргане за масштабные хищения в сфере образования к уголовной ответственности привлекли 23 человека. 21 из них работал бухгалтером в отделе образования и 14 - в средних школах города. О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в минувшем году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры. Общий ущерб составил около 4 млрд тенге.
Позже Антикоррупционная служба выявила многомиллионные хищения в сфере образования Северо-Казахстанской области.
Глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в этой сфере.
31.01.2024, 20:56 95081
В Актау хакер продавал информацию из украденной у полицейских базы данных
Ему назначили три года колонии средней безопасности
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Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский городской суд Мангистауской области приговорил 25-летнего Эльнура А. к трем годам лишения свободы и запретил на такой же срок заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи, сообщает mangystaumedia.kz.
Согласно материалам дела, в декабре 2023 года программист получил доступ к информационным системам "Единый реестр административных производств" (ЕРАП) и "Единая нотариальная информационная система Министерства юстиции РК" (ЕНИС). С их помощью он продал персональные данные как минимум девяти человек по Telegram.
Оказалось, что с 2019 года Эльнур А. обзавелся связями среди сотрудников департамента полиции Мангистауской области. Он помогал им отремонтировать компьютер, подключиться к сети, восстановить информацию.
В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путем использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК", - сказано в приговоре.
Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС "ЕРАП" ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удаленно подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у него ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС "ЕНИС".
Хакеру предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Умышленный неправомерный доступ в информационную систему" (статья 205, часть 2), "Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия" (статья 147, часть 4) и "Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе" (статья 208, часть 2, пункт 1). Ему назначили три года колонии средней безопасности.
31.01.2024, 20:31 87766
3,5 года лишения свободы получил экс-глава управления транспорта Шымкента за взятку
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам суда Шымкента признала экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Шымкенту Мухтара Коканбаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.
Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что суд первой инстанции оправдал Коканбаева, который был задержан Антикоррупционной службой при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.
Напомним, в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров. Также в РК намерены ввести уголовную ответственность за предложение и обещание взятки.
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