В Казахстане увеличилось количество лжетеррористов

В настоящее время в Актюбинской области подтопленными остаются 13 домов, в Атырауской области - один жилой дом

Фото: МЧС РК

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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос прохождения паводкового периода рассмотрен координационным штабом по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, - Вопрос прохождения паводкового периода рассмотрен координационным штабом по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.





Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что, несмотря на принятые превентивные меры, талые и паводковые воды подтопили 163 жилых дома и три здания в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В настоящее время в Актюбинской области подтопленными остаются 13 домов, в Атырауской области - один жилой дом.





Для ликвидации последствий подтоплений привлекались группировки сил и средств, насчитывающие свыше 3,5 тысячи человек, более 500 единиц техники, 300 плавательных и около 300 водооткачивающих средств. Контроль за паводковой обстановкой осуществляется республиканским и областными оперативными штабами с участием экстренных служб и организаций.





Согласно предварительному анализу, причинами подтоплений жилых домов в населенных пунктах стали превышение критического уровня воды в реках, разрушения защитных дамб и валов, несвоевременный вывоз снега с личных участков граждан и недостаточная пропускная способность водопропускных сооружений под дорогами.





Премьер-министр отметил, что проблему паводков нужно решать комплексно посредством реализации утвержденных противопаводковых мероприятий и соответствующей дорожной карты, а также эффективного взаимодействия между госорганами.





В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость сконцентрировать спецтехнику и запасы инертных материалов вблизи наиболее опасных участков, продолжить взрывные работы на реках и заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано.





Премьер-министр добавил, что требуется активизировать работу по информированию населения о правилах поведения при угрозе или подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон.





Надо установить четкую обратную связь с людьми и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью", - подчеркнул Алихан Смаилов.





При этом, по его словам, уже сейчас нужно начинать подготовку к следующему паводковому периоду: заблаговременно провести обваловку населенных пунктов, своевременно очистить водопропускные и арычные сооружения, а также подготовить водоотводные каналы. Кроме того, следует проверить состояние гидротехнических сооружений, дамб и плотин, чтобы при необходимости принять меры по их ремонту.





Акиматам надо не только восстановить разрушенные участки дорог, мостов, линий электропередачи, но и провести анализ произошедшей ситуации, предусмотреть возможные риски при следующих паводках. МЧС нужно дополнить комплекс мер по защите населенных пунктов от паводковых вод на последующие годы", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-министр также заострил внимание на вопросе прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что зимой была тяжелая ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать возникающие вопросы.





Безусловно, прошедший зимний период обнажил накопленные проблемы в теплоэнергетике, особенно по состоянию теплосетей, самих тепловых станций и котельных. В некоторых областях возникали проблемы даже со своевременной поставкой и обеспечением угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений", - сказал Алихан Смаилов.





По его словам, в регионах не проводилась регулярная, комплексная и объективная оценка технического состояния оборудования. В этой связи в текущем году правительству и акиматам поручено в приоритетном порядке обеспечить финансирование соответствующих проектов по ремонту оборудования и сетей.





Как отметил Алихан Смаилов, с нынешнего года будет усилена работа энергетического контроля, увеличится его штатная численность на 75 единиц и будет дано законодательное право проведения внеплановых проверок энергообъектов.





Ремонт сетей и ТЭЦ, находящихся в коммунальной собственности, должен быть профинансирован местными исполнительными органами. Реконструкция частных сетей и ТЭЦ должна осуществляться за счет собственников", - указал премьер-министр.





В целом, по мнению главы правительства, необходимо ужесточить контроль за состоянием инженерных сетей и обязательным проведением ремонтных работ, а также повысить ответственность владельцев энергообъектов - предусмотреть это в договорах.