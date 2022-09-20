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В Казахстане участились случаи лжетерроризма - МВД

19.09.2022, 14:40 14496
В Казахстане участились случаи лжетерроризма - МВД
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане участились случаи лжеминирования крупных торговых центров, аэропортов, школ в Астане, Алматы и других городах страны, сообщил на брифинге в МВД замначальника департамента по противодействию экстремизму Дархан Разуев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, факты телефонного терроризма практически сошли на нет, но участились случаи передачи ложных сообщений через электронную почту. В связи с этим ведомство создало специальную группу, которая совместно с заинтересованными госорганами выявляет IP-адреса и аккаунты лжетеррористов. 
 

Такое преступное деяние, как ложное сообщение об акте терроризма, является одним из наиболее опасных преступлений", - подчеркнул представитель МВД. 

 

Каждый факт проверки таких лжесообщений не только отвлекает большое количество экстренных служб, но и создает существенное неудобство для граждан", - отметил Разуев. 

 
По его словам, чаще всего мотивами для подобных звонков становится чувство мести, хулиганские побуждения или привлечение к себе внимания.
 
Однако за совершенный необдуманный поступок, который человек может расценивать как шутку, предусмотрены серьезные наказания, самое суровое из которых - привлечение к уголовной ответственности. 
 
Так, в Костанайской области молодого человека, сообщившего о "минировании" более 11 объектов в разных регионах страны, приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы. 
 

За 8 месяцев этого года направлены в суд 14 уголовных дел по таким фактам. Вынесены приговоры в отношении 13 человек, при этом семеро из них осуждены к реальным срокам лишения свободы, четыре человека приговорены к ограничению свободы. В отношении одного человека приняты принудительные меры медицинского характера", - сообщил Дархан Разуев. 

 
Напомним, в конце марта в полицию Казахстана поступили десятки сообщений о минировании. 
 
В Караганде задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в лжетерроризме. 

В Петропавловске телефонный террорист получил год лишения свободы. 
 
В августе сообщения о минировании зданий судов поступили в Актобе. В этом же месяце аноним сообщил о ложном минировании больниц в Алматы. 
 
В сентябре в Алматы поступила информация о минировании торгового дома. А спустя три дня лжетеррорист сообщил о минировании многоэтажного жилого дома. 

В апреле этого года заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма. 
 

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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group

19.09.2022, 21:21 7736
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 19 СЕНТЯБРЯ - Глава государства провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вызовам и трендам современности, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Напомним, программу визита главы государства в Нью-Йорк открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями глобальных финансовых институтов. В частности, президент РК встретился с главами Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo.
 

В Казахстане появится омбудсмен по защите прав потребителей

19.09.2022, 19:26 9951
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве торговли и интеграции разработали законопроект "О защите прав потребителей", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ регулирует общественные отношения в сфере защиты прав потребителей и определяет правовые, экономические и социальные основы защиты прав потребителей и распространяется на отношения, возникающие между потребителями и субъектами предпринимательства (продавцами, изготовителями, исполнителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами) при реализации (изготовлении, ввозе) товара (выполнения работы, оказания услуги), и определяет роль каждого из субъектов системы защиты прав потребителей в профилактике, защите и восстановлении прав потребителей.
 
Документ определяет функции и полномочия омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей, порядок его назначения и освобождения от должности.
 
Предусматривается, что омбудсмен назначается на должность сроком на четыре года и освобождается от должности президентом РК. При этом омбудсмен может быть освобожден от должности досрочно.
 
Назначаемый на должность омбудсмена должен отвечать следующим требованиям:
 
  • обладать гражданством РК и постоянно проживать на ее территории последние десять лет;
  • иметь высшее образование;
  • иметь опыт работы по защите прав и законных интересов физических или юридических лиц не менее пяти лет;
  • быть не моложе 35 лет;
  • владеть казахским и русским языком.
 
Проект закона также предусматривает, что для обеспечения своей деятельности и реализации своих функций омбудсмен учреждает аппарат по вопросам защиты прав потребителей, который является некоммерческой организацией в иной организационно-правовой форме. Структура аппарата утверждается омбудсменом.
 
Аппарат осуществляет обеспечение деятельности и реализацию функций омбудсмена, информационную и просветительскую работу среди потребителей, изучает общественное мнение, оказывает потребителям консультационные и представительские услуги, занимается повышением правовой грамотности по вопросам защиты прав и законных интересов потребителей.
 
Согласно законопроекту финансирование омбудсмена и его аппарата осуществляется из разных источников:
 
  • государственное финансирование в рамках законодательства республики;
  • благотворительные взносы;
  • целевое финансирование негосударственного характера донорскими организациями отдельных проектов по вопросам защиты прав потребителей;
  • иные источники, не запрещенные законодательством.

Законопроект также определяет деятельность общественных объединений по защите прав потребителей.
 
В целом проект закона устанавливает, что защита прав потребителей строится на принципах:
 
  • законности, объективности и гласности;
  • обеспечения потребителей безопасными и качественными товарами (результатами работ, услугами);
  • просвещения и повышения правовой грамотности потребителей в вопросах защиты своих прав и законных интересов;
  • обеспечения эффективности системы защиты прав потребителей;
  • доступности и достоверности информации о предлагаемых продавцом (изготовителем, исполнителем) товарах (работах, услугах);
  • недопущения продавцами (изготовителями, исполнителями) в договорах условий, нарушающих или ущемляющих права и законные интересы потребителей;
  • содействия экономическим интересам потребителей для повышения их благосостояния;
  • обеспечения защиты личной информации и данных о потребителях.
 
Система защиты прав и законных интересов потребителей включает в себя следующие мероприятия:
 
  • профилактические меры по предупреждению нарушений прав и законных интересов потребителей (консультирование, общественный мониторинг, просвещение потребителей и повышение их правовой грамотности в вопросах защиты своих прав и законных интересов, размещение информации об уполномоченном органе, омбудсмене и общественных объединениях потребителей, осуществляющих деятельность в месте нахождения продавца (изготовителя, исполнителя);
  • добровольное восстановление в досудебном порядке прав и законных интересов потребителя нарушившим их продавцом (изготовителем, исполнителем) и возмещение ему причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги);
  • в случае неразрешения потребительского спора продавцом (изготовителем, исполнителем) в досудебном порядке восстановление нарушенных прав и законных интересов потребителей, возмещение причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) субъектами внесудебного урегулирования потребительских споров (арбитраж, медиатор) в внесудебном порядке;
  • в случае неурегулирования потребительского спора в досудебном порядке защита и восстановление нарушенных прав и законных интересов потребителей, возмещение причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) судом;
  • привлечение продавцов (изготовителей, исполнителей), нарушивших права и законные интересы потребителей, к ответственности в соответствии с законами республики.
 
Законопроект также предусматривает компетенции государственных органов в сфере защиты прав потребителей, государственный контроль за соблюдением законодательства по защите прав потребителей, их информационную защиту.
 
Проект закона опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 октября.
 

Президент РК провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов

19.09.2022, 19:13 10571
Президент РК провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов
Фото: Акорда
НЬЮ-ЙОРК. 19 СЕНТЯБРЯ - Программу визита главы государства в Нью-Йорк открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями глобальных финансовых институтов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, президент РК встретился с главами Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах.
 
Глава государства разъяснил значение этих важных преобразований с точки зрения их влияния на финансово-экономический сектор. 
 

Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности и в целом - новые возможности для частного сектора и международных партнеров", - подчеркнул президент. 

 
Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам мероприятия о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики. 
 
В частности, глава государства остановился на перспективах сотрудничества с фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Он указал на благоприятные возможности, открывающиеся в связи с приватизацией активов фонда.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на огромный потенциал нашей страны в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, а также отметил условия, созданные в международном финансовом центре "Астана". 
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительство Казахстана готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
 

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Эмомали Рахмону

19.09.2022, 18:43 11201
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с человеческими жертвами в результате обострения ситуации на таджикско-кыргызской границе, сообщает пресс-служба Акорды.
 

С большой тревогой воспринимаем эти трагические события в братских и близких для нас государствах. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов в регионе исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами", - говорится в телеграмме.

 
Президент Казахстана передал слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.
 
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 16 сентября. Кыргызская сторона сообщила о 59 погибших. 19 сентября в Кыргызстане объявлен днем траура.
 
Таджикистан сообщил о 41 погибшем.
 

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана

19.09.2022, 18:06 11881
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование Садыру Жапарову и народу Кыргызстана в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе, повлекшими многочисленные жертвы среди военнослужащих и мирного населения.
 

Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами", - говорится в телеграмме.

 
Президент Казахстана пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия.
 
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 16 сентября. Кыргызская сторона сообщила о 59 погибших. 19 сентября в Кыргызстане объявлен днем траура.

Таджикистан сообщил о 41 погибшем.
 

Столице возвращено имя Астана - Токаев подписал указ

17.09.2022, 18:45 39271
Столице возвращено имя Астана - Токаев подписал указ
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", - говорится в указе.

 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что вернуть мегаполису прежнее название - Астана предложили члены депутатской группы "Жана Казакстан".  

Напомним, указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан был подписан в  марте 2019 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан". 


 

Токаев подписал поправки по переименованию столицы и срокам президентства

17.09.2022, 17:49 40516
Токаев подписал поправки по переименованию столицы и срокам президентства
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписанный главой государства закон предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны. 

14 сентября состоялось очередное заседание ономастической комиссии, где было принято единое решение комиссии - назвать столицу Астаной.  15 сентября депутаты маслихата Нур-Султана поддержали предложение переименовать столицу в Астану.

Предложение ввести однократный семилетний срок полномочий президента внес глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана 1 сентября.

Конституционный совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.    

Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного суда", - отмечается в документе.  


16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана депутаты одобрили в двух чтениях проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

Напомним, досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут этой осенью. 
 

Токаев примет участие в дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

17.09.2022, 12:07 40286
Токаев примет участие в дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Центральным событием станет участие главы государства в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщает Акорда. 

 
Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.
 

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