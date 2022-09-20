В Казахстане участились случаи лжетерроризма - МВД

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АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане участились случаи лжеминирования крупных торговых центров, аэропортов, школ в Астане, Алматы и других городах страны, сообщил на брифинге в МВД замначальника департамента по противодействию экстремизму Дархан Разуев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, факты телефонного терроризма практически сошли на нет, но участились случаи передачи ложных сообщений через электронную почту. В связи с этим ведомство создало специальную группу, которая совместно с заинтересованными госорганами выявляет IP-адреса и аккаунты лжетеррористов.

Такое преступное деяние, как ложное сообщение об акте терроризма, является одним из наиболее опасных преступлений", - подчеркнул представитель МВД.

Каждый факт проверки таких лжесообщений не только отвлекает большое количество экстренных служб, но и создает существенное неудобство для граждан", - отметил Разуев.

По его словам, чаще всего мотивами для подобных звонков становится чувство мести, хулиганские побуждения или привлечение к себе внимания.

Однако за совершенный необдуманный поступок, который человек может расценивать как шутку, предусмотрены серьезные наказания, самое суровое из которых - привлечение к уголовной ответственности.

Так, в Костанайской области молодого человека, сообщившего о "минировании" более 11 объектов в разных регионах страны, приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы.

За 8 месяцев этого года направлены в суд 14 уголовных дел по таким фактам. Вынесены приговоры в отношении 13 человек, при этом семеро из них осуждены к реальным срокам лишения свободы, четыре человека приговорены к ограничению свободы. В отношении одного человека приняты принудительные меры медицинского характера", - сообщил Дархан Разуев.

Напомним, в конце марта в полицию Казахстана поступили десятки сообщений о минировании.

В Караганде задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в лжетерроризме.





В Петропавловске телефонный террорист получил год лишения свободы.

В августе сообщения о минировании зданий судов поступили в Актобе. В этом же месяце аноним сообщил о ложном минировании больниц в Алматы.

В сентябре в Алматы поступила информация о минировании торгового дома. А спустя три дня лжетеррорист сообщил о минировании многоэтажного жилого дома.



