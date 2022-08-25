Сообщения о минировании зданий судов поступили в Актобе

Сообщения о минировании также поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города, информирует Polisia.kz.
На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия.
По информации полиции, взрывные устройства не обнаружены.
Напомним, вчера информацию о минировании нескольких больниц сообщили в Алматы. Информация оказалось ложной.