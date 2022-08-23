Полиция разыскивает анонима, сообщившего о ложном минировании больниц в Алматы

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АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Полицейские Алматы разыскивают анонима, сообщившего о якобы минировании медицинских учреждений в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы оперативно-экстренные службы проверили информацию о якобы минировании двух медицинских учреждений.
В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий, в том числе эвакуация пациентов и персонала и отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Саперные подразделения работают на месте", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
По данным центра оперативного управления ДП Алматы, в 10.57 по двум объектам дан отбой.
Информация оказалось ложной, взрывных устройств не обнаружено. Медучреждения переходят в штатный режим", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время полицейские разыскивают анонима, сообщившего о минировании. Он будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).