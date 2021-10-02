На 7 лет осуждены руководитель и кассир областного культурного центра Павлодара за хищение

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - В Павлодаре руководитель и кассир областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности "Шанырак" осуждены на 7 лет лишения свободы за хищение денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 сентября 2021 года приговором суда №2 города Павлодара к 7 годам лишения свободы осуждена руководитель Областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности "Шанырак". Этим же приговором к лишению свободы сроком на 7 лет осуждена кассир Центра "Шанырак", - сообщает Антикоррупционная служба.

По данным антикора, указанные лица подозревались в хищении в период с 2017 по 2019 годы бюджетных средств в сумме 40 млн тенге, путем составления заведомо фиктивных договоров об оказании услуг артистами.

Кроме того, руководитель центра пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе, а кассир лишена права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет, отметили в пресс-службе ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.





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