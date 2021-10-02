На 7 лет осуждены руководитель и кассир областного культурного центра Павлодара за хищение

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - В Павлодаре руководитель и кассир областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности "Шанырак" осуждены на 7 лет лишения свободы за хищение денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 сентября 2021 года приговором суда №2 города Павлодара к 7 годам лишения свободы осуждена руководитель Областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности "Шанырак". Этим же приговором к лишению свободы сроком на 7 лет осуждена кассир Центра "Шанырак", - сообщает Антикоррупционная служба.
По данным антикора, указанные лица подозревались в хищении в период с 2017 по 2019 годы бюджетных средств в сумме 40 млн тенге, путем составления заведомо фиктивных договоров об оказании услуг артистами.
Кроме того, руководитель центра пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе, а кассир лишена права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет, отметили в пресс-службе ведомства.
Приговор не вступил в законную силу.
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В Нур-Султане неизвестные "заминировали" посольство Беларуси
01.10.2021, 21:22 67933
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - 1 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на электронный почтовый адрес посольства Беларуси в РК неизвестные прислали письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники департамента полиции Нур-Султана провели проверку, информация не подтвердилась. На территории посольства взрывных устройств не обнаружено.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.
В Карагандинской области директора больницы подозревают в получении взяток
01.10.2021, 21:12 70606
КАРАГАНДА. 1 ОКТЯБРЯ - Директор больницы в Бухаржырауском районе Карагандинской области подозревается в получении взяток от врачей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Врачи платили начальству за то, что им позволяли получать от государства стимулирующие надбавки за лечение пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Патриот
".
В отношении директора больницы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.
Напомним, в Казахстане с 1 октября отменяют
"ковидные" надбавки врачам.
Граждане Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу в Костанайской области
01.10.2021, 20:39 72955
КОСТАНАЙ. 1 ОКТЯБРЯ - Костанайские полицейские пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Установлен гражданин Казахстана, который за материальное вознаграждение оказал содействие и доставил в приграничный район страны двух граждан Афганистана, у одного из которых отсутствовали документы, удостоверяющие личность, сообщает "Алау
".
По данному факту в отношении гражданина РК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).
В отношении граждан Афганистана в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.