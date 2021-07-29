На Иртыше задержан браконьер с краснокнижной рыбой

Фото: пресс-служба МЭГПР РК

ПАВЛОДАР. 28 ИЮЛЯ - 27 июля 2021 года, в 22.30, при проведении рейдовых мероприятий в Майском районе Павлодарской области на протоке Белая реки Иртыш задержан браконьер, производивший незаконный лов рыбы сетями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате осмотра судна была обнаружена рыба осетровых видов, из них 1 особь сибирского осетра весом 4 килограмма и 14 штук стерляди общим весом 8,8 килограмма". - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По данным ведомства, ущерб рыбным ресурсам составил 3 469 771 тенге.

Экологи проинформировали, что ответственность за лов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных предусмотрена в статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В этой связи на место совершения правонарушения вызвана оперативно-следственная группа отдела полиции Майского района Павлодарской области и материалы переданы для возбуждения уголовного дела. Данный факт находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК", - добавили в пресс-службе.

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