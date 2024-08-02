01.08.2024, 18:52 19651
На казахстанской части МЦПС "Хоргос" выявили восемь подпольных казино
Задержаны 32 иностранца и шесть граждан Казахстана
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Талдыкорган. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативники и пограничники КНБ совместно с АФМ пресекли деятельность восьми подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС "Хоргос", сообщает пресс-служба комитета.
18 июля по подозрению в незаконной деятельности задержаны 32 иностранца и шесть граждан Казахстана.
При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денег.
Департаментом экономических расследований по Жетысуской области проводится досудебное расследование по статье 307 УК РК.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сократился объем услуг по организации азартных игр и заключению пари.
8 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации.
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01.08.2024, 17:30 22941
Задержан экс-директор ФК "Акжайык"
Фото: Depositphotos
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Уральск. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан бывший директор футбольного клуба "Акжайык", сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
В рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык". С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", - проинформировали в агентстве.
Ранее сообщалось, что хищения на 57 млн тенге в рамках программы "АртСпорт" выявлены в Западном Казахстане. Экс-глава дирекции спорта подозревается в хищении 57 млн тенге. По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы похитил в общей сумме 57 млн тенге бюджетных средств. Эти средства были выделены управлением физической культуры и спорта ЗКО его подконтрольному ТОО "ФК "Акжайык".
01.08.2024, 14:50 32086
За надругательство над пятилетней девочкой в Костанайской области ответственность понесут родители несовершеннолетних насильников
Подозреваемые в изнасиловании в настоящее время находятся в региональном центре адаптации несовершеннолетних
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана Насымжан Оспанова на брифинге в СЦК прокомментировала случай изнасилования пятилетней девочки другими детьми в Костанайской области.
По словам главы комитета, подозреваемые в изнасиловании - маленькие дети и в настоящее время они находятся в областном центре адаптации несовершеннолетних. Рассматривается вопрос об их переводе в спецшколу для индивидуальной проработки проблем.
Мама пострадавшей девочки контактирует с нашим региональным уполномоченным по правам ребенка. Мы пытаемся найти ключи подхода, потому что эта ситуация шокировала всех. Поэтому нужно понимать ее состояние, и эта работа продолжается. Касательно родителей мальчиков, в рамках Административного кодекса, безусловно, они несут ответственность", - заверила Оспанова.
Она рассказала, что все участники данного происшествия - из семей, требующих особого контроля.
Они находятся в тяжелой жизненной ситуации. Есть семьи, где злоупотребляют алкоголем. И вот в этих условиях оказываются наши дети. В частности, эти трое мальчиков, которые совершили данное преступление", - уточнила спикер.
Напомним, в Костанайской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования пятилетней девочки. В связи с недостижением возраста для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в отношении подозреваемых не избиралась.
01.08.2024, 12:15 38851
Глава филиала центра дезинфекции Туркестанской области осужден за мошенничество
За покушение на дачу взятки оштрафован глава частной компании
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Шымкент. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" и руководителя частной компании, сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Глава филиала центра дезинфекции признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а предприниматель в покушении на дачу взятки.
Установлено, что первый под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами бизнесмена в сумме 500 тыс. тенге. Также глава центра подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге.
Приговором суда руководитель центра дезинфекции получил три года лишения свободы, а глава частной компании оштрафован на 7,5 млн тенге.
Вместе с тем осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге.
31.07.2024, 13:47 131641
На пассажира автобуса напали с ножом в Конаеве
Подозреваемый задержан
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Конаев. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на пассажира маршрутного автобуса совершено нападение с ножом, пострадавший госпитализирован.
В полиции сообщили, что по подозрению в покушении на убийство по горячим следам задержан житель Конаева.
В общественном транспорте он нанес 41-летнему мужчине ножевые ранения.
Факт покушения на убийство зарегистрирован в городской полиции. Задержанный помещен под стражу", - рассказали в полиции.
Пострадавший с диагнозом "множественные колото-резаные раны шеи и подключичной области слева" госпитализирован в многопрофильную больницу Конаева.
31.07.2024, 12:14 137366
Глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге
Предприниматель, давший взятку чиновнику, получил три с половиной года колонии
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 Медеуского района Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" и директор частной компании ТОО "Қала көркейту", сообщает Агентство по противодействию коррупции.
По данным Антикора, чиновник получил взятку в сумме 2,7 млн тенге от предпринимателя за заключение договоров субподряда услуг по содержанию улиц и тротуаров Алматы и подписание актов выполненных работ.
Приговором суда главе "Алматы тазалык" назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, а предприниматель получил тюремный срок. Три с половиной года он проведет в колонии средней безопасности.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" началось в январе текущего года.
31.07.2024, 11:02 141621
АФМ завершило расследование по делу финпирамиды в области Улытау
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении жителей области Улытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана. Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области", - проинформировали в агентстве.
По результатам расследования, сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 миллионов тенге.
Также отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Напомним, более 80 жителей Улытауской области были привлечены в финпирамиду после проведения встреч и собраний подозреваемых с населением с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды. Граждан привлекали через информационные ресурсы (сайт видеохостинга YouTube, мессенджеры WhatsАpp и Telegram, социальные сети Facebook, Instagram).
30.07.2024, 15:00 188401
В Туркестанской области глава департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет
Глава департамента и его сообщник признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Фото: Pexels.com
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Туркестан. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области руководитель департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Судом оглашен приговор руководителю департамента по управлению земельными ресурсами Мырзаеву А., его сообщнику Балтабаеву А. и руководителю отдела данного департамента Жетписову Б. (...) Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву - 7 лет и Жетписову - 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов в покушении на дачу взятки", - заявили в Антикоре.
Установлено, что руководитель департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.
Кроме этого, Мырзаев под предлогом дачи взятки должностным лицам за общее покровительство обманным путем завладел денежными средствами Жетписова в сумме 70 тысяч тенге из ранее оговоренных 5 млн тенге", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что руководитель департамента земельных ресурсов Туркестанской области подозревается в коррупции.
30.07.2024, 12:08 181676
Семейную пару пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы
Подозреваемый задержан
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на месте пожара частного дома обнаружены тела семейной пары пенсионеров, по предварительной версии, супруги были убиты.
При тушении частного дома в Алматы были обнаружены обгоревшие тела двух человек. Выяснилось, что это семейная пара пенсионеров и причиной смерти стал не пожар, сообщает Telegram-канал ZHEST_KZ.
По предварительным данным, 71-летнего хозяина дома ударили ножом в грудь, а жилье подожгли, чтобы скрыть улики. При этом в одной из комнат находилась супруга пенсионера - его ровесница. Сгорела ли она заживо или ее тоже убили перед пожаром - пока неизвестно", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в микрорайоне Карасу города Алматы неизвестный нанес пожилому мужчине ножевое ранение и забрал его барсетку.
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