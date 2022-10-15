На офис редакции Elmedia в Алматы совершено нападение

Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленники разбили стекло входной двери и оставили надпись у офиса издания Elmedia в Алматы.
Сегодня рано утром сотрудники офисного здания, где располагается редакция Elmedia, придя на работу, обнаружили разбитое стекло входной двери и надпись "ELMEDIA KZ.ИEWS". Правда, слово "NEWS" было написано с ошибкой, но это не умаляет всю серьезность происшествия", - рассказали в редакции издания.
Полиция уже выехала на место, но, как отмечают в редакции, "уже сейчас понятно, что это не простое хулиганство и не шалости детей, а агрессивное предупреждение нам - журналистам".
Несомненно - это нападение, и его необходимо рассматривать в череде других подобных атак на СМИ - как виртуальных (через ботов и ддос-атаки), так и фактических", - считают журналисты.