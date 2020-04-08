Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - На пять суток арестовали алматинца за избиение фельдшера скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

Еще один нападавший на медработников арестован в Алматы. На этот раз свое решение Специализированный межрайонный административной суд вынес в отношении 26-летнего А., который нанес телесные повреждения фельдшеру скорой помощи. Сегодня судом вышеуказанный гражданин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 73-1 УК РК (Побои) и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток", - сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

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