Полиция арестовала напавшего на фельдшера скорой алматинца

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Полиция арестовала жителя Алматы, напавшего на фельдшера скорой медицинской помощи в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazakhstan Today.

Местная полицейская служба управления полиции Алатауского района привлекла к ответственности 35-летнего жителя микрорайона Аккент. Установлено, что бригада медиков приехала по вышеуказанному адресу на вызов о том, что пьяный мужчина разбил стекло и порезался. Во время оказания ему медицинской помощи от пациента последовала агрессия, он ударил медработника по лицу", - сообщает Polisia.kz.

Алматинец привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 73-1 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) КоАП РК.

Сегодня решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы гражданин А. признан виновным и подвергнут аресту сроком на 5 суток", - говорится в сообщении.

В департаменте полиции вместе с тем отметили, что в настоящее время аналогичный факт расследуется полицейскими Турксибского района. "Накануне нетрезвый алматинец нанёс фельдшеру бригады скорой помощи телесные повреждения. С закрытой черепно-мозговой травмой медработник госпитализирован. В ближайшее время и этот фигурант за содеянное предстанет перед судом", - проинформировали полицейские.

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