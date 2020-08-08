На территории Иле-Алатауского нацпарка находилась крупнейшая в РК нарколаборатория - КНБ

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о ликвидации крупнейшей в истории страны нарколаборатории, передает Kazakhstan Today.

27 июля 2020 года Комитетом национальной безопасности задержаны два гражданина Казахстана, организовавшие в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях. В ходе обысков в лаборатории, жилищах и автотранспорте задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 килограммов готового к реализации и находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического вещества "мефедрон" (на "черном рынке" стоимость изъятой партии составляет порядка 1,5 миллиарда тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное оружие", - сообщили в пресс-службе КНБ.





Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны прекурсоров и химических реагентов, достаточных для изготовления 30 килограммов наркотиков.

Задержанные водворены в следственный изолятор. По факту изготовления и сбыта наркотиков заведено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков по месту проживания. Затем на вырученные от реализации наркотических средств деньги приобрели коттедж на территории Иле-Алатауского национального парка, где развернули полноценную подпольную лабораторию по производству "мефедрона". Производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в теневом сегменте сети Интернет "DarkNet". При этом оплату за наркотики получали преимущественно в биткоинах. Производимый наркотик, со слов задержанных, пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане", - прокомментировали в пресс-службе КНБ.





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