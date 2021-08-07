Набросил на шею удавку: в Алматы задержали подозреваемых в разбойном нападении на девушку-таксиста

АЛМАТЫ. 6 АВГУСТА - В Алматы задержали подозреваемых в разбойном нападении на девушку-таксиста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 августа в районе "Халык Арены" было совершено разбойное нападение на 25-летнюю девушку, работающую водителем "Яндекс.Taxi", сообщает Polisia.kz

Около половины второго ночи она приняла заявку и забрала клиентов, которых надо было отвести в район "Саяхата". По ее словам, в машину сели двое нетрезвых парней. Доехав до указанного адреса, один из них набросил на шею девушки удавку, после чего она потеряла сознание и очнулась уже на полу на заднем пассажирском сиденье. Забрали ее банковскую карту и телефон, а затем выкинули потерпевшую из машины в районе микрорайона Теректы. И только после этого девушке-водителю удалось вызвать полицию", - проинформировали в полиции.

Прибывшим полицейским она передала приметы подозреваемых. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое мужчин, 1987 и 1998 годов рождения. Сообщается, что задержанные были ранее судимы за совершение разбоев и грабежей.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 191 УК РК. Подозреваемые водворены в ИВС.

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