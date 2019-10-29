Начальник станции Алтынколь проведет в колонии 8 лет за взятки и пропуск вагонов с повышенным радиационным фоном

Талдыкорган. 28 октября. Kazakhstan Today - Начальник станции Алтынколь ФАО "КТЖ - Грузовые перевозки" Ж. Унтакбаев осужден за неоднократное получение взяток, передает Kazakhstan Today.

Он подозревался в получении взятки в размере 4 млн 324 тенге по предварительному сговору с главным специалистом ТП "Алтынколь" ДГД области Толеевым и начальником товарной кассы Стамкуловой. Взятка была дана за беспрепятственный пропуск вагонов с повышенным радиационным фоном через ТП "Алтынколь" , - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы Алматинской области.

По информации ведомства, Унтакбаев при пособничестве начальника грузового района станции "Алтынколь" Калдыбаева также получил взятку в сумме свыше 1 млн тенге за подачу крупногабаритных вагонов и в сумме 100 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство.

Приговором Панфиловского районного суда Алматинской области Унтакбаев осужден за неоднократное получение взяток к 8 годам лишения свободы. Этим же приговором Толеев и Стамкулова осуждены к 7 годам лишения свободы каждый, а Калдыбаев - к 2 годам лишения свободы. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.

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