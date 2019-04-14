Начальницу жилищного отдела Актобе подозревают в мошенничестве

Актобе. 13 апреля. Kazakhstan Today - 12 апреля суд санкционировал арест начальницы жилищного отдела акимата Актобе 38-летней Жанаргуль Дуйсекеновой, передает Kazakhstan Today.

Дуйсекенову подозревают в использовании своего служебного положения и мошенничестве. По данным портала " Мой город ", с 2015 по 2018 годы чиновница, договорившись с другим лицом, входила к гражданам в доверие и обещала предоставить государственное жилье, за что получила крупную сумму.

В суде, где решался вопрос об аресте Жанаргуль Дуйсекеновой, женщина попросила ее не арестовывать, ссылаясь на состояние здоровья. Она говорила, что 15 лет трудится на государственной службе и мешать следствию не будет. Однако суд постановил арестовать женщину на время следствия.

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