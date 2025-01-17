16.01.2025, 19:16 39586
Находившегося в межгосударственном розыске иностранца задержали в Степногорске
Задержанный с 2014 года прятался на территории Казахстана
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Степногорск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции нашли в Степногорске уголовного преступника, разыскиваемого УВД Навоийской области Узбекистана. Предварительно установлено, что в июле 2013 года он совершил преступление на территории соседней страны и скрылся.
По информации оперативников, фигурант с 2014 года прятался на территории Казахстана, при этом нигде официально не работал.
Проводятся необходимые следственные мероприятия. На период разбирательства задержанный водворен в изолятор временного содержания управления полиции Степногорска. Рассматривается вопрос об экстрадиции в Узбекистан, так как задержанный является гражданином соседней страны.
Ранее сообщалось о задержании в аэропорту Алматы находившегося в международном розыске иностранца.
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17.01.2025, 09:35 8901
Из Беларуси в Казахстан экстрадировали подозреваемого в крупном мошенничестве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси из Республики Беларусь экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в городе Туркестан, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
17.01.2025, 08:51 10916
Семейная пара помогала телефонным мошенникам в Павлодаре
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Семейная пара пособников телефонных мошенников задержана полицией в Павлодаре, сообщает Polisia.kz.
В съемной квартире выявлено пять устройств sim-box с восемью слотами в каждом с установленными sim-картами казахстанских операторов сотовой связи. С их помощью создавались виртуальные абонентские номера, которые использовались для совершения интернет-мошенничеств на территории республики. Кроме того, изъято четыре роутера и 53 sim-карты казахстанских и зарубежных сотовых операторов. Задержанные доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять sim-карты в обслуживаемых боксах. Ведется следствие", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
Департаментом по противодействию киберпреступности МВД совместно с операторами сотовой связи продолжается активная борьба с мошенниками и их пособниками. Всего с начала года заблокировано более девяти тысяч номеров, с которых осуществлено свыше 200 тысяч звонков.
Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности задержано 28 интернет-мошенников, три "оператора" sim-box станций, изъято семь sim-box устройств и 285 sim-карт различных сотовых операторов.
16.01.2025, 20:29 36936
Организаторов финпирамиды осудили в Астане
Ущерб составил более 509 млн тенге
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении Б. по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере, а также в отношении М. за пособничество в создании финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба суда.
В период с сентября 2021 года по июль 2023 года подсудимая Б. с М. создала и руководила финансовой пирамидой.
М. помогала ей в привлечении денег, что привело к причинению материального ущерба 59 потерпевшим на общую сумму более 509 млн тенге.
Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, которые передавали наличные или делали переводы на указанные подсудимыми счета, в пользу тех людей, которые вложили средства ранее.
Б. привлекла средства от 40 лиц на общую сумму 715 млн 694 тыс. тенге, М. содействовала в привлечении средств от 38 человек на сумму 284 млн 510 тыс. тенге, что является особо крупным размером.
Кроме того, М. легализовала деньги, полученные от деятельности финпирамиды, приобретя квартиру и парковочное место.
Суд назначил Б. 6 лет лишения свободы, М. - 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет.
Судом также удовлетворены гражданские иски. Конфисковано имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, с передачей его в пользу потерпевших в счет возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что финансовые пирамиды нанесли жителям Казахстана ущерб свыше 20 млрд тенге.
16.01.2025, 17:45 45066
Крупную преступную схему по подделке номеров кузова и шасси автомобилей выявили в Семее
Фото: polisia.kz
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Семей. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную преступную схему, связанную с подделкой идентификационных номеров кузова и шасси автомобилей выявили в Семее, сообщает Polisia.kz.
Незаконная деятельность осуществлялась на одной из станций технического обслуживания в городе Семее. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого - 40-летнего жителя Алматы. В ходе безотлагательного обыска изъяты оборудование с лазерным принтером, ноутбук, три мобильных телефона, а также девять автомобилей, готовившихся к изменению идентификационных данных. Кроме того, изъяты дополнительные доказательства, которые направлены на экспертизу для уточнения всех обстоятельств дела", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Подозреваемому, в отношении которого начато досудебное расследование, грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества. В рамках следствия будут выяснены все обстоятельства преступной деятельности и возможная причастность к другим аналогичным нарушениям", - добавили в полиции.
Напомним, в прошлом году МВД РК ликвидировало преступную схему регистрации транспортных средств.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.01.2025, 16:05 48136
Астанчане подделывали документы для незаконного получения ВНЖ и гражданства иностранцами
Двух жителей столицы приговорили к реальным срокам
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Два жителя столицы приговорены к лишению свободы за организацию незаконной миграции с использованием поддельных документов, сообщили столичной прокуратуре.
Злоумышленники разработали схему, в рамках которой организовали незаконное получение вида на жительство и гражданства Республики Казахстан 49 иностранцами из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации.
Один из них изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой - находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым. В результате преступной деятельности они получали доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца", - рассказали в ведомстве.
Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы соответственно.
Также в доход государства конфискованы незаконно полученные денежные средства в сумме 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
16.01.2025, 14:08 50661
Убили и подожгли: в Щучинске сожителей приговорили к тюремному заключению
Убийца проведет за решеткой 12 лет, а его сожительница за сокрытие преступления - 5 лет
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Кокшетау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области вынесен приговор паре сожителей за убийство и поджог женщины, сообщает пресс-служба судов Акмолинской области.
В городе Щучинск Б., распивая спиртные напитки со своей сожительницей Д. и знакомой М., в ходе возникшей ссоры, совершил убийство М., путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия совершенного преступления, Б. и его сожительница Д. вывезли труп в лесополосу, где предварительно облив растворителем, подожгли", - говорится в материалах суда.
При назначении наказания суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а также наличие опасного рецидива обвиняемого, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления.
Приговором суда убийца получил 12 лет лишения свободы, а его сожительница за сокрытия тяжкого преступления - 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.01.2025, 12:30 53761
Проводника и начальника поезда Мангистау - Алматы задержали по делу о нападении на менеджера
Фото: pexels.com
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проводника и начальника пассажирского поезда Мангистау - Алматы задержали и доставили в полицию по делу о нападении на менеджера, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
Установлено, что они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригады "АО "НК ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Также проводится расследование.
Ранее опоздавшая на рейс пассажирка избила сотрудника FlyArystan в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.01.2025, 09:07 54346
МВД Казахстана ликвидировало каналы незаконной миграции
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел с целью недопущения проникновения в страну различных криминальных элементов и террористических ячеек проводится системная работа по пресечению каналов незаконной миграции. Подразделениями по борьбе с организованной преступностью задержано несколько таких криминальных групп, сообщает Polisia.kz.
В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.
В Западно- и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.
В Кызылорде совместно с Погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему "посреднических" услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.
Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?