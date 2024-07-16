15.07.2024, 13:44 34986
Находившуюся в межгосударственном розыске воровку-гастролершу задержали в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
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Тараз. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области задержали 43-летнюю гражданку Кыргызстана, находившуюся в межгосударственном розыске за неоднократные кражи золотых изделий.
Она совершала кражи золотых изделий из ювелирных магазинов на территории России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. На территории нашей страны женщина украла золотые изделия в ювелирном магазине в Кордайском районе Жамбылской области", - сообщили в полиции.
Задержанная водворена в изолятор временного содержания и будет передана инициаторам розыска - сотрудникам УВД Самаркандской области Республики Узбекистан.
Напомним, сегодня в Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемого в покушении на убийство женщины, который год находился в международном розыске.
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15.07.2024, 21:03 19931
Убийство семилетней Миланы в Экибастузе: суд вынес приговор
Фото: polisia.kz
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Павлодар. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесли приговор убийцам семилетней Миланы Давыдовой, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.
Судом установлено, что девочка днем застала свою мать и ее знакомого за интимной близостью и сообщила, что расскажет об этом своему отцу. Узнав об этом, взрослые, будучи в алкогольном опьянении, решили убить ребенка. Мать несколько раз сильно ударила дочь по голове, а после того как та упала на пол, стала бить ее ремнем до потери сознания. Далее мужчина задушил девочку ремнем на глазах у ее малолетнего брата.
Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
Мужчина ранее судим, страдает зависимостью от психоактивных веществ, преступление совершил в алкогольном опьянении. С учетом этого и обстоятельств совершения особо тяжкого преступления мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.
В связи с тем, что пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, суд приговорил мать девочки к 20 годам лишения свободы. Также она лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе вызвало широкий общественный резонанс. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка.
15.07.2024, 18:37 25451
Мотоциклистов избили в горах Алматинской области
Возбуждено уголовное дело
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Конаев. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматинской области ищет мужчин, напавших на мотоциклистов в горах.
14 июля в полицию Карасайского района Алматинской области поступило заявление о том, что в горах "Известковый" группа людей подверглась нападению неизвестных. Потерпевший сообщил, что нападавшие обвинили его и его друзей в том, что они напугали животных, после чего избили его хлыстом и угрожали оружием", - сообщили в ДП региона.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших.
Напомним, в начале июля в частной клинике 41-летний пьяный актюбинец забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо.
В Актау неизвестный избил фельдшера скорой помощи.
15.07.2024, 12:49 36586
Подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали в Казахстан
Подозреваемый нанес несколько ножевых ранений женщине
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Скрывавшегося от следствия подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали из Грузии в Казахстан, сообщает Генеральная прокуратура РК.
Злоумышленник, имея непогашенную судимость за разбой, в августе 2022 года в городе Темиртау, находясь в салоне автомашины, вступил в словесный конфликт со своей знакомой, в ходе которого нанес ей несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки. После подозреваемый вывел потерпевшую из автомашины на улицу и нанес ей еще два удара ножом в область подбородка", - рассказали в Генпрокуратуре.
Врачам удалось спасти потерпевшую, однако подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В октябре 2023 года его задержали в Грузии.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение о его экстрадиции на родину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что житель Мангистау едва не зарезал супругу на глазах односельчан.
В последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
15.07.2024, 12:06 37736
Выселил насильно жену с детьми: брата экс-акима Шымкента арестовали на 5 суток
Фото: Polisia.kz
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны рассмотрел дело в отношении Марата Айтенова, брата бывшего акима Шымкента Мурата Айтенова, который выселил насильно из дома жену и троих детей.
По обстоятельствам дела, правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство. Тем самым он проявил к ней неуважение, нарушил спокойствие других людей", - сообщили в пресс-службе суда.
Там сообщили, что правонарушитель свою вину не признал и обвинил супругу в том, что она "отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку". Он также отрицает, что бил и оскорблял свою супругу.
Дело рассматривали по статье 73 КоАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений", часть 1 "Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях".
По словам потерпевшей, бывший супруг, незаконно находясь при ее выселении, напал на нее и причинил ей телесные повреждения.
Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, пояснениями потерпевшей", - рассказали в суде.
Там добавили, что санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение либо административный арест на 5 суток.
С учетом приведенных выше обстоятельств, а также степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и посягающего на права личности, правонарушитель признан виновным по части 1 статьи 73 КоАП. Ему назначено взыскание - арест на 5 суток", - проинформировали в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
Ранее экс-супруга Айтенова выложила в соцсетях видео выселения.
Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". В народе его прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство своей супруги. Открытый судебный процесс по делу шел прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
14.07.2024, 11:37 74176
Житель Мангистау едва не зарезал супругу на глазах односельчан
Фото: ugrapro.ru
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Актау. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Мангистау мужчина нанес ножевые ранения своей супруге, сообщает Lada.kz.
В полиции сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - ответили в ведомстве.
Пострадавшая находится в больнице.
Напомним, в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
13.07.2024, 15:26 108256
Пять человек погибли в массовом ДТП на трассе в Жамбылской области
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Западная Европа - Западный Китай в Жуалынском районе Жамбылской области произошла дорожная авария, в которой погибли сразу пять человек, сообщили в департаменте полиции региона.
По факту ДТП с участием нескольких авто на трассе Западная Европа - Западный Китай, в результате которого погибло 5 человек и еще 5 человек госпитализировано, возбуждено уголовное дело, сказано в сообщении регионального ДП.
Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования на контроле прокуратуры области", - добавили в полиции.
12.07.2024, 21:24 130366
В Туркестане оштрафовали иностранцев за незаконный ввоз религиозных книг
Фото: департамент полиции на транспорте РК
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Туркестан. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При прохождении досмотра в аэропорту Туркестана пассажиров авиарейса Абу-Даби - Туркестан транспортные полицейские задержали граждан Таджикистана 53 и 68 лет, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте РК.
В ходе проверки у иностранцев обнаружены и изъяты по шесть экземпляров книг религиозного содержания.
Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана в отношении правонарушителей составили административный протокол за нарушение законодательства Казахстана о религиозной деятельности и религиозных объединениях, материал направлен в суд.
Постановлением суда иностранцы привлечены к административной ответственности и им наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) каждому.
Аналогичное правонарушение выявлено и сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту Атырау. 45-летний пассажир авиарейса Стамбул - Атырау также постановлением суда оштрафован на 50 МРП. Мужчина незаконно ввез религиозные книги в количестве 39 штук.
12.07.2024, 20:10 119816
Экс-полицейский из Павлодара получил три года за взятку в 100 тысяч тенге
Суд не нашел оснований для мягкого наказания
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Павлодар. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре бывшего сотрудника миграционной полиции обвиняли в незаконной помощи иностранцу за деньги, сообщает Pavlodarnews.kz.
Следователи выяснили, что с 31 августа 2022 по 23 апреля 2023 года подсудимый получил в общем сто тысяч тенге. В такую сумму полицейский оценил непривлечение иностранца к административной ответственности по миграционному законодательству и выдачу разрешения на временное проживание в стране.
Подсудимый полностью признал вину и содействовал следствию. Павлодарский суд № 2 учел, что полицейский почти восемь месяцев брал деньги от иностранца, и приговорил его к трем годам лишения свободы. Также подсудимый потерял звание старшего лейтенанта полиции и пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
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